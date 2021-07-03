Мэдисон вспомнила, что арендовала 2-комнатную квартиру всего за 350 долларов в месяц. Из-за этого девушка была в таком восторге, что решила переезжать, даже без предварительного осмотра помещения.

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Обосновавшись, Мэдисон обратила внимание, что все ее соседи были старше 65 лет. Сначала это показалось ей просто странным, но через неделю она заметила в жилом комплексе знак, на котором была надпись: "Апартаменты для пожилых людей".

Никогда в жизни я не думала, что буду жить в жилом комплексе для пенсионеров,

– отметила Мэдисон.

Если бы у этого комплекса не было статуса "равных возможностей", девушка не смогла бы там поселиться.



Девушка с соседями / Фото Мэдисон Кохут

Мэдисон сообщила, что не жалеет о переезде. Теперь она живет так, словно у нее в семье много заботливых бабушек и дедушек, а она единственная и любимая внучка.

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Девушка смогла подружиться со многими соседями. Именно поэтому часто приходит к ним в гости, чтобы послушать интересные истории из жизни, поиграть в игры и поесть вкусной еды.

Смотрите видео о переезде Мэдисон: