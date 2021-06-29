На своей странице в социальной сети TikTok 15-летний парень рассказал, что мама с папой переделали школу в дом.

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Кроме обычных спален у них есть баскетбольная площадка, огромная прачечная, а также плоская крыша, на которой семья установила освещения, чтобы проводить там время летними вечерами.

"Моя семья всегда хотела переехать туда, где мы сможем помочь как можно большему количеству людей. Поэтому мы купили школу, чтобы взять больше приемных детей", — пояснил Райли.

Жизнь в школе – это замечательно. Она имеет свои плюсы и минусы, однако это того стоит,

– прокомментировал Райли Хансен.

Над изменением школьного здания семья занимается уже 4 года и еще имеет много планов относительно него.

Пораженные пользователи социальных сетей оставляли под видео Райли свои комментарии:

"Домашнее обучение вышло на новый уровень".

"Это грандиозно! Однако ваши счета за электричество, наверное, просто огромные".

"С ума сойти! Даже представить не могу, как это – жить прямо в школе".

"Теперь я также хочу купить школу. Это выглядит так круто".

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Смотрите видео: как Райли с родителями живет в школе