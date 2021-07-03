Медісон пригадала, що орендувала 2-кімнатну квартиру всього за 350 доларів на місяць. Через це дівчина була в такому захваті, що вирішила переїжджати, навіть без попереднього огляду помешкання.

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Облаштувавшись, Медісон звернула увагу, що всі її сусіди були старше 65 років. Спочатку це здалося їй просто дивним, але через тиждень вона помітила в житловому комплексі знак, на якому був напис: "Апартаменти для літніх людей".

Ніколи в житті я не думала, що буду жити в житловому комплексі для пенсіонерів,

– зазначила Медісон.

Якби у цього комплексу не було статусу "рівних можливостей", дівчина не змогла б там поселитися.

Дівчина із сусідами / Фото Медісон Кохут

Медісон повідомила, що не шкодує про переїзд. Тепер вона живе так, немов у неї в родині багато дбайливих бабусь і дідусів, а вона єдина та улюблена внучка.

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Дівчина змогла подружитися з багатьма сусідами. Саме тому часто приходить до них у гості, щоб послухати цікаві історії з життя, пограти в ігри та поїсти смачної їжі.

Дивіться відео про переїзд Медісон: