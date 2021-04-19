Вікторія розповіла, що до того моменту Соммер харчувалася тільки різноманітними пюре та кашами, тому такий солодкий досвід з шоколадним мусом для дівчинки був першим.

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На відео можна побачити, як Соммер терпляче сиділа у своєму стільці, очікуючи на смаколик. Коли Вікторія взяла до рук ложку з шоколадним мусом, спитала у доньки: "Що це? Спробуєш?".

Як тільки Соммер розсмакувала десерт, вона через захват почала шалено махати ручками та ніжками. Дівчинка простягала долоньку до мами та тарілки, аби їй дали ще шоколадного мусу.

Коментатори підтримали реакцію маленької Соммер:

"Моя реакція на це прекрасний винахід людства була такою ж. А ось з овочами такого чомусь не сталося".

"Це я один в один, коли їм шоколад".

"Типова картина: я і шоколадка".

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Дивіться відео: реакція Соммер на шоколадний мус