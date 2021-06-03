Для решения уравнений девочке не нужны ни ручка, ни чистый лист, ни калькулятор. Школьница делает все свои вычисления в уме, моментально давая ответа.

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О необыкновенном таланте дочери родители узнали, когда девочке было 7 лет. Тогда мама школьницы Прия объяснила ребенку концепцию умножения, которую Санаа схватила на лету.

Санаа могла мгновенно записывать ответы к уравнениям. Даже к тем, с которыми было бы трудно справиться мне,

– вспомнила Прия.

Отец девочки, которого зовут Уайд, считает, что дочь – настоящий человек-калькулятор. Ведь ее способности можно сравнить с умениями студентов технических факультетов, которые намного старше возрастом и опытом.



Санаа Хайрмеф / Фото Guinness World Records

Школьница своими способностями смогла даже обхитрить Google, когда поисковая система сгенерировала для нее пример на умножение со случайными числами. Девочка решила его менее чем за 2 минуты. Также всего лишь 10 минут понадобилось девочке, чтобы получить титул рекордсменки и отдельного упоминания в Книге рекордов Гиннесса за решение в уме самого большого примера на умножение.

Что решает 11-летняя девочка:

Санаа имеет такие способности через свой диагноз, который ей поставили в возрасте 2 лет. У девочки аутизм – расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга. Людям с таким диагнозом, например, свойственны замкнутость и нарушения навыков социального взаимодействия.

Через диагноз мыслительный процесс Санаа особый, поэтому девочка видит и воспринимает мир несколько иначе своих сверстников. Чаще всего дети с аутизмом создают шедевры искусства, имеют феноменальную память или умеют делать невероятные вычисления в уме. Считается, что люди с аутичным расстройством способны лучше других фокусироваться на каком-то предмете или досконально изучать вопрос.

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Однако у девочки во 2 классе возникли проблемы. Учителям было сложно подобрать подход к ученице, которая с трудом могла держать ручку из-за проблем с моторикой. Сейчас Санаа учится дома с мамой.