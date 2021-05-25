Мать чувствовала себя виноватой, когда поняла, что забыла подписать дневник домашнего задания сына.

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Когда она открыла нужную страницу, чтобы таки выполнить свой долг, обнаружила, что на месте ее подписи лаконичная надпись: "Мама".



Подпись "Мама" / Фото Facebook​

Женщина не смогла сдержать смех и решила рассказать об этом случае в социальных сетях. "Когда ваш сын говорит: мне пришлось подделать твою подпись, потому что ты не подписала мой дневник с домашним заданием", – прокомментировала мама фото.

Мальчик добавил, что его учитель остался абсолютно спокойным и никаких замечаний не сделал.

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Пользователи соцсети в ответ поделились своими забавными случаями. Например, один ребенок подписал дневник бабушкиной подписью. Однако сама женщина живет вообще в другой стране.