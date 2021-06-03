Для розв'язання рівнянь дівчинці не потрібні ні ручка, ні чистий аркуш, ні калькулятор. Школярка робить всі свої обчислення в розумі, моментально даючи відповіді.

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Про незвичайний талант доньки батьки дізналися, коли дівчинці було 7 років. Тоді мама школярки Прія пояснила дитині концепцію множення, яку Санаа схопила на льоту.

Санаа могла миттєво записувати відповіді до рівнянь. Навіть до тих, з якими було б важко впоратися мені,

– пригадала Прія.

Батько дівчинки, якого звати Уайд, вважає, що донька – справжня людина-калькулятор. Адже її здатності можна порівняти з уміннями студентів технічних факультетів, які набагато старші віком та досвідом.



Санаа Хайрмеф / Фото Guinness World Records

Школярка своїми здібностями змогла навіть обхитрити Google, коли пошукова система згенерувала для неї приклад на множення з випадковими числами. Дівчинка розв'язала його менш ніж за 2 хвилини. Також всього лише 10 хвилин знадобилося дівчинці, щоб отримати титул рекордсменки й окрему згадку в Книзі рекордів Гіннесса за рішення в розумі найбільшого прикладу на множення.

Що розв'язує 11-річна дівчинка:

Санаа має такі здібності через свій діагноз, який їй поставили у віці 2 років. У дівчинки аутизм – розлад, що виникає через порушення розвитку головного мозку. Людям з таким діагнозом, наприклад, властиві замкнутість і порушення навичок соціальної взаємодії.

Через діагноз розумовий процес Санаа особливий, тому дівчинка бачить і сприймає світ трохи інакше своїх однолітків. Найчастіше діти з аутизмом створюють шедеври мистецтва, мають феноменальну пам'ять або вміють робити неймовірні обчислення в розумі. Вважається, що люди з аутичним розладом здатні краще за інших фокусуватися на якомусь предметі або досконально вивчати питання.

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Проте у дівчинки в 2 класі виникли проблеми. Вчителям було складно підібрати підхід до учениці, яка насилу могла тримати ручку через проблеми з моторикою. Зараз Санаа навчається дома з мамою.