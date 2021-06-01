Сюели Аббинг родилась в Китае, однако в детстве родители оставили дочь в детском доме. Все из-за необычной внешности: у девушки врожденный альбинизм.

Интересно Мама купила незнакомцам торт в память о погибшем сыне: почему ее записка растрогала семью

Редкое генетическое заболевание вызывает недостаток пигмента, что делает кожу и волосы очень бледными. Также способствует большой чувствительности к солнечному свету.



Сюели Аббинг / Фото Marcel Schwab

Биологические родители не оставили никакой информации о Сюели, поэтому она до сих пор не знает, когда ее настоящий день рождения. По словам девушки, еще в 2019 году ей сделали рентгеновский снимок руки, чтобы точнее определить возраст. Тогда врачи подумали, что ей около 15 лет.

Когда я родилась, правительство в Китае ввело правило на одного ребенка для матери. Мое положение усилила моя внешность. Таких, как я, бросали, запирали или красили им волосы в черный цвет,

– сказала Сюели Аббинг.

Когда девочке было около 3 лет ее удочерила семья из Европы. Еще в детском доме сотрудники дали ей имя Сюэ Ли: Сюэ – значит снег, а Ли – прекрасный. "Моя мать сказала, что не может придумать более совершенного имени, и считала важным сохранить ссылку на мои китайские корни", – вспомнила Сюели Аббинг.

Девочка переехала в Нидерланды, а в 11 лет впервые совершенно случайно попробовала себя в роли модели. Мать Сюели связалась с дизайнером из Гонконга, который создавал одежду и вел кампанию под названием "Идеальные недостатки".



Сюели в роли модели / Фото Kurt Geiger

Теперь девушка строит успешную карьеру и уже успела появиться на страницах итальянского Vogue в 2019 году. Также Сюели снимается для журналов, работает на подиумах и появляется в проектах известных брендов.

Кроме того, у нее уже есть свой особый "почерк". У модели проблемы со зрением и она практически не видит без очков. К тому же глаза девушки остро реагируют на свет, из-за чего она не может сделать со вспышкой более 3 кадра подряд. Поэтому практически на всех фото ее глаза закрыты.



Кадр с закрытыми глазами / Фото Jurian den Besten

Девушка не только наслаждается своей работой, но и уверена, что меняет мир к лучшему, разрушая стереотипы о людях с альбинизмом. Жители некоторых стран до сих пор жестоко относятся к детям с этой болезнью.

Важно 70 тысяч долларов за спасение дочери: каким способом мать решила отблагодарить незнакомца

"В модельном бизнесе иметь другой вид – это благословение, а не проклятие. Это дает мне платформу для повышения осведомленности об альбинизме. По-прежнему, есть высокие и худощавые модели, но теперь люди с физическими особенностями чаще фигурируют в СМИ. Это здорово, это должно быть нормальным", – добавила Сюели.