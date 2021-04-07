Стюарт Браун в книге "Игра. Как она влияет на наше воображение, мозг и здоровья" рассказал о роли игры в жизни человека. Оказалось, что те, кто увлеченно играли, конструировали, собирали и разбирали различные устройства в детстве и юности, отличаются умением решать нестандартные задачи в своей рабочей деятельности.

Для детей очень важную роль играют игры. Наблюдения показывают, что ролевые игры значительно облегчают процесс построения взаимоотношений в группах, в которых впоследствии приходится учиться и работать.

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Это же заметили руководители НАСА, ведь новые специалисты, которые заменили ушедших на пенсию, не могли решать нестандартные проблемы. Молодые люди, окончившие лучшие университеты, однако в детстве не собирали руками различные технические устройства и модели, как было раньше, не знали что делать, когда доходило до практических задач.



Развитие воображения / Фото Verywell Family

Польза детских игр

Игра воображения – это мощная человеческая способность. Воображение создает новую реальность. И во время внутреннего исследования такой реальности происходит развитие.

В процессе игры дети учатся рассказывать разные сюжеты, осваивая умение сочинять истории. Это приносит им радость, а потом и уверенность в своих возможностях. Воображение чрезвычайно нужное для эмоциональной устойчивости и креативности.

Совместная игра детей создает базовое понимание дружбы, часто на много лет вперед.



Игры с детьми / Фото Today's Parent​

В книге приведены высказывания Оуэна Уайта, известного первопроходца в лечении стресса: "Есть любовь и игра – и они объединяют людей на как можно более глубинном уровне. Игра дает мне возможность окунуться в ситуацию. Она не отменяет страданий, несправедливости и не решает мировых проблем, но, переживая ее, особенно вместе с ребенком, вы открываете свое сердце и видите, что внутри. Игра помогает вернуться в младенческое состояние ума и лучше справиться с основными задачами и вызовами, которые стоят перед нами".

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Игра укрепляет дух семьи, дети и взрослые вырабатывают навыки совместно решать проблемы, сотрудничают, вместе смеются и сопереживают.