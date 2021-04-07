Стюарт Браун у книзі "Гра. Як вона впливає на нашу уяву, мозок і здоров'я" розповів про роль гри в житті людини. Виявилося, що ті, хто захоплено грали, конструювали, збирали й розбирали різні пристрої в дитинстві та юності, різняться вмінням розв’язувати нестандартні задачі у своїй робочій діяльності.

Для дітей дуже важливу роль відіграють ігри. Спостереження показують, що рольові ігри значно полегшують процес побудови взаємин у групах, у яких згодом доводиться вчитися і працювати.

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Це ж помітили керівники НАСА, адже нові фахівці, які замінили тих, котрі пішли на пенсію, не могли розв'язувати нестандартні проблеми. Молоді люди, які закінчили найкращі технічні університети, проте в дитинстві не збирали руками різні технічні пристрої й моделі, як було раніше, не знали що робити, коли доходило до практичних завдань.

Розвиток уяви / Фото Verywell Family

Користь дитячих ігор

Гра уяви – це найпотужніша людська здатність. Уява створює нову реальність. І під час внутрішнього дослідження такої реальності відбувається розвиток.

У процесі гри діти вчаться розповідати різні сюжети, опановуючи вміння складати історії. Це приносить їм радість, а потім і впевненість у своїх можливостях. Загалом уява є надзвичайно потрібною для емоційної стійкості та креативності.

Спільна гра дітей створює базове розуміння дружби, часто на багато років уперед.

Ігри з дітьми / Фото Today's Parent

У книжці наведено висловлювання Оуена Вайта, відомого першопрохідця в лікуванні стресу: "Є любов і гра – і вони об'єднують людей на якнайбільш глибинному рівні. Гра дає мені змогу зануритися в ситуацію. Вона не скасовує страждань, несправедливості та не вирішує світових проблем, але, переживаючи її, особливо разом із дитиною, ви відкриваєте своє серце й бачите, що всередині. Гра допомагає повернутися в дитячий стан розуму і краще впоратися з основними задачами й викликами, які постають перед нами".

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Гра зміцнює дух сім'ї, діти та дорослі виробляють навички спільно розв'язувати проблеми, співпрацюють, разом сміються та співпереживають.