Портит здоровье и лишает аппетита: чего нельзя делать, кормя ребенка
Педиатры и детские психологи уверяют, что часто прблемы с кормлением ребенка возникают из-за неправильного подход родителей. Чего нельзя делать – читайте в материале.
Источник:Мой ребенок
Нельзя ставить условия
"Если съешь суп, дам конфетку" – этот шантаж может принести результат. Однако это обучение ребенка, как добиваться желаемого. Родителям нужно быть готовыми к тому, что малыш начнет практиковать шантаж на них самих.
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Нельзя кормить через силу
Если ребенок ест из-за давления родителей, то организм не производит полезных ферментов для переваривания и усвоения пищи. Зато мозг получает сигнал для отторжения нежелательных веществ. Как минимум, для желудочно-кишечного тракта такое питание не несет пользы.
Нельзя кормить ребенка через силу / Фото Verywell Health
Нельзя запрещать играть
До 3 лет ребенок будет "играть" пищей, так он познает мир и развивается. Примите необходимые меры, чтобы малыш не испачкал слишком много и позволяйте игры.
Нельзя навязывать свои страхи и диеты
Мама боится поправиться, потому применяет самые разнообразные диеты. При этом надеется, что у ребенка тоже сформируется такое же отношение к питанию. Плохой аппетит у ребенка при таких диетах – очевидное последствие.
Нельзя навязывать свои страхи ребенку / Фото Verywell Health
Нельзя всегда считать ребенка голодной
Если ребенок уже съел несколько кусочков печенья, запил все соком, то о голоде не может быть и речи. Попробуйте убрать перекусы. Если ребенок и в этом случае не захочет есть, тогда можно начать беспокоиться и консультироваться с врачом.
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Нельзя заставлять доедать "все"
"Тарелка должна быть чистой" – этот ультиматум не в пользу ребенку. Невроз, переедание – обычные последствия таких действий родителей.
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