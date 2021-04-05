Педиатры и детские психологи уверяют, что часто прблемы с кормлением ребенка возникают из-за неправильного подход родителей. Чего нельзя делать – читайте в материале.

Нельзя ставить условия

"Если съешь суп, дам конфетку" – этот шантаж может принести результат. Однако это обучение ребенка, как добиваться желаемого. Родителям нужно быть готовыми к тому, что малыш начнет практиковать шантаж на них самих.

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Нельзя кормить через силу

Если ребенок ест из-за давления родителей, то организм не производит полезных ферментов для переваривания и усвоения пищи. Зато мозг получает сигнал для отторжения нежелательных веществ. Как минимум, для желудочно-кишечного тракта такое питание не несет пользы.



Нельзя кормить ребенка через силу / Фото Verywell Health​

Нельзя запрещать играть

До 3 лет ребенок будет "играть" пищей, так он познает мир и развивается. Примите необходимые меры, чтобы малыш не испачкал слишком много и позволяйте игры.

Нельзя навязывать свои страхи и диеты

Мама боится поправиться, потому применяет самые разнообразные диеты. При этом надеется, что у ребенка тоже сформируется такое же отношение к питанию. Плохой аппетит у ребенка при таких диетах – очевидное последствие.



Нельзя навязывать свои страхи ребенку / Фото Verywell Health​

Нельзя всегда считать ребенка голодной

Если ребенок уже съел несколько кусочков печенья, запил все соком, то о голоде не может быть и речи. Попробуйте убрать перекусы. Если ребенок и в этом случае не захочет есть, тогда можно начать беспокоиться и консультироваться с врачом.

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Нельзя заставлять доедать "все"

"Тарелка должна быть чистой" – этот ультиматум не в пользу ребенку. Невроз, переедание – обычные последствия таких действий родителей.