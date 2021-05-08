Не нужно кричать

Для развития дисциплины у ребенка крик – плохой метод. Он может сработать несколько первых раз, однако однажды ребенок перестанет концентрировать внимание на том, что родители ему хотят донести.

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Крик можно использовать только в том случае, если это единственный способ призвать ребенка к порядку. Например, он делает то, что может причинить ему физический вред, а вы находитесь от него слишком далеко.



Воспитание ребенка / Фото Happy Families

Демонстрируйте разочарование

Родителям не стоит злиться на ребенка, а лучше продемонстрировать, что разочарованы его поведением. Это сильнее повлияет на него, потому что дети очень не любят чувствовать, что они кого-то подвели.

Если вы дадите ребенку достаточно времени обдумать его действия, есть шанс, что в будущем он, скорее всего, не будет плохо себя вести.

Наказание: за и против

Использование наказаний для дисциплины ребенка – может быть полезным. Однако самое худшее, что родители могут сделать в случае их применения, – это наказывать ребенка без причины. Мама или папа должны дать малышу возможность учиться и меняться. Когда же ребенок проявляет плохое поведение, объясните, какого поведения вы от него ожидаете и какое наказание ждет его в следующий раз.

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Если еще раз случится подобная ситуация, нужно сдержать слово и наказать ребенка. Если постоянно предупреждать и не выполнять угрозы, он почувствует, что ему может сойти с рук любое поведение.