Не потрібно кричати

Для розвитку дисципліни у дитини крик – поганий метод. Він може спрацювати кілька перших разів, проте одного разу дитина перестане зосереджувати увагу на тому, що батьки їй хочуть донести.

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Крик можна використовувати тільки у тому випадку, якщо це єдиний спосіб закликати дитину до порядку. Наприклад, вона робить те, що може заподіяти їй фізичну шкоду, а ви перебуваєте від неї занадто далеко.



Виховання дитини / Фото Happy Families​

Демонструйте розчарування

Батькам не варто злитися на дитину, а краще продемонструвати, що розчаровані її поведінкою. Це сильніше вплине на неї, тому що діти дуже не люблять відчувати, що вони когось підвели.

Якщо ви дасте дитині достатньо часу подумати про її дії, є шанс, що в майбутньому вона, швидше за все, не буде погано поводитися.

Покарання: за та проти

Використання покарань для дисципліни дитини – може бути корисним. Проте найгірше, що батьки можуть зробити у випадку їх застосування, – це карати дитину без причини. Мама чи тато повинні дати малюку змогу вчитися та змінюватися. Коли ж дитина виявляє погану поведінку, поясніть, якої поведінки ви від неї очікуєте і яке покарання чекає на неї наступного разу.

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Якщо ще раз трапиться подібна ситуація, потрібно дотриматися слова й покарати дитину. Якщо постійно попереджати й не виконувати погрози, вона відчує, що їй може зійти з рук будь-яка поведінка.