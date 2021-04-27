Есть распространенное гипотеза о том, что когда человек вырастает, он или повторяет жизненный сценарий своих родителей или во всем действует наоборот, если отношения с ними были плохими.

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Психотерапевт Геннадий Мустафаев объяснил, если в детстве "били по попе", то во взрослом возрасте, не задумываясь, можем так же сделать своему малышу. Он добавил, что физические наказания еще можно отследить самостоятельно, но о своих психологических манипуляциях можно даже не догадываться.

Как себя проверить

Есть множество адаптированных методик, позволяющих определить стиль воспитания, уровень доверия, психологическое состояние ребенка.

Например, можно воспользоваться онлайн опросником АСВ (Анализ семейных взаимоотношений). Он существует в двух вариантах: для родителей с маленькими детьми и для родителей подростков. Благодаря ему можно определить различные нарушения в процессе воспитания, установить их причины и выявить тип воспитания. Один из ресурсов, на котором можно пройти подобный тест онлайн.

Если считаете, что ваш ребенок "отбился от рук" – стоит пройти опросник "Конструктивно-деструктивная семья" (КДС). Благодаря ему можно получить оценку отношений родителей и детей по четырем шкалам – "Влияние", "Фрустрация", "Информация" и "Отчуждение". Поняв, отношения с ребенком носят конструктивный или деструктивный характер, можно будет начать их менять, в случае их разрушительного характера.

Как понять, что ребенку некомфортно

С детьми до 12 лет хорошо работают проектные методики. Они не помогут понять, в каких воспитательных моментах вы промахнулись. Однако точно подскажут, чувствует ваш ребенок тревогу, или с кем-то из членов семьи ему особенно некомфортно.

• Методика Рене Жиля

Ребенку предлагается на уже готовых, напечатанных карточках разместить себя в тех или иных ситуациях. Например, во время прогулки на улице или за семейным столом.

Ребенок, рассматривая рисунки, показывает выбранное им место на картинке, рассказывает как он повел бы себя в такой ситуации или выбирает один из перечисленных вариантов поведения.

Смотрите карточки методики Рене Жиля:

• Шкала Дембо-Рубинштейна

Ее хорошо применять для детей старшего возраста. Для начала нужно начертить 7 шкал и подписать их категориям:

"Здоровый – Больной".

"Хороший характер – Плохой характер".

"Способный – Неспособный".

"Умный – глупость".

"Авторитет среди сверстников – Презираемый сверстниками".

"Хороший – Нехороший".

"Уверен в себе – Неуверенный в себе".

Для удобства ребенка их сразу можно разделить на 10 делений и пронумеровать. Далее родители, не подглядывая, предлагают оценить ребенку самого себя по этим шкалам.

Если окажется, что у ребенка низкая оценка по большинству показателей, скорее всего это воспитательный просчет родителей. Следовательно, нужно его больше хвалить и поощрять.

Если по большинству шкал ребенок отметил 9 – 10 баллов, это тоже признак неадекватной самооценки. Например, перехвалили, разбаловали.

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"Во всех описанных мной методиках есть только один недостаток (он же, порой, может быть и преимуществом) – они стандартизированы. То есть они помогают показать наличие проблемы и какой-то вектор, в котором нужно разобраться. Хорошая проработка проблем воспитания всегда требует помощи специалиста. Не стесняйтесь обратиться к психологу. Это позволит избежать ошибок и остаться для ребенка, который подрос, добрым другом", – отметил психотерапевт Геннадий Мустафаев.