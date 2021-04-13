Взросление в двуязычной семье может дать человеку преимущества в позднем возрасте. Соответствующие выводы сделали британские психологи.

Исследователи под руководством доктора Дина Д'Суза из Университета Раскин провели 2 отдельных эксперименты. В них приняли участие более 127 взрослых людей.

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Первый эксперимент

Участники просматривали изображения на экране, одно из которых постепенно менялось, а второе оставалось неизменным. Люди, которые в раннем возрасте овладели 2 языками, гораздо быстрее заметили изменения, чем те, кто изучил второй язык позже.

Второй эксперимент

Он показал, что люди, которые двуязычные с детства, лучше контролируют свое внимание. Все, потому что они быстрее переключают внимание с одной картинки на другую.



Двуязычные семьи / Фото NBC News​

Какое имеет влияние

Доктор Д'Суза ранее уже обнаружил, что младенцы с двуязычных семей быстрее адаптируются к различной и непредсказуемой языковой среды. Новое исследование показало, что такая адаптация, приобретенная еще в первые годы, влияет и на взрослую жизнь.

Это исследование является захватывающим продолжением нашего предыдущего исследования. Оно показало, что младенцы, которые выросли в двуязычных семьях, быстрее и чаще адаптируются к более сложной языковой среды,

– сообщил Дин Д'Суза.

Он убежден, что такая способность к адаптации помогает им пользоваться преимуществами большого количества источников визуальной информации, как то мимика, жесты, тонкие движения рта, что может помочь выучить несколько языков.

Кроме того, развитие возрастных дегенеративных расстройств, таких как слабоумие или болезнь Альцгеймера, происходит позже. Иногда разница составляет до 5 лет.

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Билингвы переключаются с одной перспективы на другую параллельно тому, как меняют язык, на котором говорят.