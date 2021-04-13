Дорослішання у двомовній родині може дати людині переваги у пізньому віці. Відповідні висновки зробили британські психологи.

Дослідники під керівництвом доктора Діна Д’Суза з Університету Раскін провели 2 окремих експерименти. У них взяли участь понад 127 дорослих людей.

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Перший експеримент

Учасники переглядали зображення на екрані, одне з яких поступово змінювалося, а друге залишалося незмінним. Люди, які у ранньому віці опанували 2 мови, набагато швидше помітили зміни, ніж ті, хто вивчив другу мову пізніше.

Другий експеримент

Він продемонстрував, що люди, які двомовні з дитинства, краще контролюють свою увагу. Усе, тому що вони швидше перемикають увагу з однієї картинки на іншу.

Двомовні родини / Фото NBC News

Який має вплив

Доктор Д’Суза раніше вже виявив, що немовлята з двомовних сімей швидше адаптуються до різноманітного і непередбачуваного мовного середовища. Нове дослідження показало, що така адаптація, набута ще в перші роки, впливає і на доросле життя.

Це дослідження є захопливим продовженням нашого попереднього дослідження. Воно показало, що немовлята, які виросли у двомовних сім'ях, швидше і частіше адаптуються до складнішого мовного середовища,

– повідомив Дін Д’Суза.

Він переконаний, що така здатність до адаптації допомагає їм користуватися перевагами великої кількості джерел візуальної інформації, як-то міміка, жести, тонкі рухи рота, що може допомогти вивчити кілька мов.

Крім того, розвиток вікових дегенеративних розладів, таких як слабоумство або хвороба Альцгеймера, відбувається пізніше. Іноді різниця складає до 5 років.

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Білінгви перемикаються з однієї перспективи на іншу паралельно тому, як змінюють мову, якою розмовляють.