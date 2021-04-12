Какие поступки родителей травмируют психику ребенка: ошибочные действия в воспитании
Наиболее значимые люди для ребенка – это родители, поэтому именно их поступки могут спровоцировать психологические травмы. При этом взрослые сами могут не понимать, какие ошибки допускают.
Источник:4mamas
Выбросить или отдать игрушку без разрешения ребенка
Для ребенка игрушка имеет не такое значение, как для взрослых, что воспринимают это куском ткани или пластмассы. Для малыша – это живое существо, настоящий друг.
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Кроме этого, игрушка является собственностью ребенка, поэтому манипулирования ею без разрешения считается грубым нарушением психологических границ. Если родители решили сократить количество игрушек в детской комнате, обязательно это нужно обсудить с малышом и ничего не выбрасывайте без его разрешения.
Игрушки ребенка / Фото Parenting
Заставлять есть
Это распространенная проблема, ведь родители, бабушки и дедушки склонны преувеличивать емкость детского желудка в несколько раз. Принуждение приводит к расстройствам пищевого поведения, и на всю жизнь закрепляет ненависть к продукту, что стал орудием пытки.
Если ребенок говорит, что не хочет, значит, хватило. Если невкусно – тогда стоит пересмотреть свои кулинарные рецепты. Родителям нужно учить ребенка чувствовать потребности своего тела.
Пообещать и не выполнить
Когда ребенок капризничает, взрослые могут что-то опрометчиво пообещать купить или куда-то уйти. При этом надеются, что ребенок забудет обещание. Этого не произойдет, ведь у малыша богатое воображение, которое только разжигает желание. Обещание нужно выполнять, или терять доверие своего ребенка и влияние на него.
Пообещать и не выполнить / Фото Red Tricycle
Обманывать в воспитательных целях
Это "воспитательные" заблуждения вроде "Будешь гримасничать – останешься с таким лицом навсегда". Ребенок со временем узнает правду от других людей, и верить будет уже им, а не родителям.
Контролировать прическу
Волосы – это изображение внутреннего мира и самовыражения ребенка в этой личной сфере следует уважать, даже если оно не нравится. К счастью, современный мир – это мир разнообразия, и любая длина, форма или цвет волос имеет право на существование.
Выбрать кружок, секцию, несмотря на желание ребенка
Все, что принесет такое насилие, – это ненависть к навязанному занятию. Например, люди, которых заставили закончить музыкальную школу, никогда не касались инструмента после сдачи выпускных экзаменов.
Кружок для ребенка / Фото iStock
Сравнить с другим ребенком
Соседский ребенок не балуется, одноклассники учатся на отлично, но это не поводы сравнивать их с собственным малышом.
Во-первых, каждая личность неповторима, а во-вторых, эффект от таких сравнений нулевой. Ребенок только решит, что его не любят.
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Сказать, что проблема ребенка – ерунда
Если ребенок переживает по какому-то поводу, это автоматически означает, что для него это не ерунда, даже если вам кажется наоборот. Отсутствие сочувствия приведет лишь к тому, что дальнейшие проблемы ребенок не будет рассказывать.
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