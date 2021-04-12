Наиболее значимые люди для ребенка – это родители, поэтому именно их поступки могут спровоцировать психологические травмы. При этом взрослые сами могут не понимать, какие ошибки допускают.

Выбросить или отдать игрушку без разрешения ребенка

Для ребенка игрушка имеет не такое значение, как для взрослых, что воспринимают это куском ткани или пластмассы. Для малыша – это живое существо, настоящий друг.

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Кроме этого, игрушка является собственностью ребенка, поэтому манипулирования ею без разрешения считается грубым нарушением психологических границ. Если родители решили сократить количество игрушек в детской комнате, обязательно это нужно обсудить с малышом и ничего не выбрасывайте без его разрешения.



Игрушки ребенка / Фото Parenting​

Заставлять есть

Это распространенная проблема, ведь родители, бабушки и дедушки склонны преувеличивать емкость детского желудка в несколько раз. Принуждение приводит к расстройствам пищевого поведения, и на всю жизнь закрепляет ненависть к продукту, что стал орудием пытки.

Если ребенок говорит, что не хочет, значит, хватило. Если невкусно – тогда стоит пересмотреть свои кулинарные рецепты. Родителям нужно учить ребенка чувствовать потребности своего тела.

Пообещать и не выполнить

Когда ребенок капризничает, взрослые могут что-то опрометчиво пообещать купить или куда-то уйти. При этом надеются, что ребенок забудет обещание. Этого не произойдет, ведь у малыша богатое воображение, которое только разжигает желание. Обещание нужно выполнять, или терять доверие своего ребенка и влияние на него.



Пообещать и не выполнить / Фото Red Tricycle​

Обманывать в воспитательных целях

Это "воспитательные" заблуждения вроде "Будешь гримасничать – останешься с таким лицом навсегда". Ребенок со временем узнает правду от других людей, и верить будет уже им, а не родителям.

Контролировать прическу

Волосы – это изображение внутреннего мира и самовыражения ребенка в этой личной сфере следует уважать, даже если оно не нравится. К счастью, современный мир – это мир разнообразия, и любая длина, форма или цвет волос имеет право на существование.

Выбрать кружок, секцию, несмотря на желание ребенка

Все, что принесет такое насилие, – это ненависть к навязанному занятию. Например, люди, которых заставили закончить музыкальную школу, никогда не касались инструмента после сдачи выпускных экзаменов.



Кружок для ребенка / Фото iStock​

Сравнить с другим ребенком

Соседский ребенок не балуется, одноклассники учатся на отлично, но это не поводы сравнивать их с собственным малышом.

Во-первых, каждая личность неповторима, а во-вторых, эффект от таких сравнений нулевой. Ребенок только решит, что его не любят.

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Сказать, что проблема ребенка – ерунда

Если ребенок переживает по какому-то поводу, это автоматически означает, что для него это не ерунда, даже если вам кажется наоборот. Отсутствие сочувствия приведет лишь к тому, что дальнейшие проблемы ребенок не будет рассказывать.