Из-за проблем с приватностью и взрослым контентом ТикТок требует, чтобы пользователям соцсети было минимум 13 лет. Дети от 13 до 18 лет должны использовать социальную сеть под присмотром родителей.

Автоматическая приватность профиля

Если ребенок при регистрации честно указал возраст, например, от 13 до 16 лет, то с января 2021 года ТикТок автоматически делает его профиль приватным. Это значит, что просматривать видео пользователей младше 16 лет смогут только те, кого одобрил владелец страницы.

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Пользователи до 16 лет смогут позволить оставлять комментарии только "друзьям" или полностью выключить комментарии. Возможности получать комментарии от всех пользователей также не будет.

Посты подростков не будут появляться в общей ленте рекомендаций, а их видео нельзя будет загрузить из соцсети. Для пользователей в возрасте 16 – 17 лет эта функция будет автоматически отключена, но ее можно включить в настройках.

Если же ребенок указал нечестный возраст, например, 20 лет вместо 10, то, конечно, профиль не станет автоматически приватным. Однако родители могут сделать его таким самостоятельно.

Как самостоятельно сделать профиль приватным

Зайдя в профиль, в правом верхнем углу нужно выбрать значок с тремя точками. Там выбрать раздел "Безопасность и конфиденциальность".

В этом разделе можно активировать функцию "Приватный аккаунт". Кроме этого выбрать, от кого хотите получать сообщения, комментарии или приглашение на дуэты.



Приватный аккаунт / Фото ESET​

Общий аккаунт родителей и детей

В 2020 году ТикТок позволил создавать совместный профиль родителей с ребенком. Так взрослые смогут настроить конфиденциальность профиля.

Могут устанавливать, сколько времени ребенок может проводить в ТикТок ежедневно.

Выбирать, какие типы контента может искать ребенок.

Возможность выбрать, какой контент является неприемлемым для ребенка.

Родительский контроль

В разделе "Семейные настройки" родители могут выбрать:

кто имеет право комментировать видео ребенка;

может видеть профиль ребенка;

может видеть видео, которые понравились ребенку.

Однако родители не смогут читать личные сообщения ребенка.

Функция "Онлайн-благополучия" поможет ограничить время, затраченное на соцсеть. А также здесь можно ограничить демонстрации видео, которые будут неуместными для вашего ребенка.

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Для того чтобы включить, в верхнем правом углу профиля надо нажать на три точки. Найти раздел "Цифровое благополучие". Его могут активировать и деактивировать только родители. Можно включить режим "Управление экранного времени" и поставить желаемое ограничения.