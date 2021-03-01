В Ровно затравили депутатку городского совета от партии "Европейская солидарность" Оксану Майбороду. Все потому, что она провела публичное выступление с маленьким ребенком на руках.

В социальной сети фейсбук Зураб Кантария опубликовал пост, в котором сообщил, что Оксана Майборода молодец, ведь рассказывает о важности "зеленых коридоров" в городах с дочкой Полиной на руках. Все это он подкрепил соответствующим фото.

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Однако мнения пользователей разделились. Под публикацией люди оставляли комментарии возмущение и критики о том, что депутатка взяла на работу ребенка.

Позже Оксана Майборода на своей странице в фейсбук сообщила, что получила от некоторых людей в свою сторону травлю. Пользователи не устают оставлять сообщения под всеми возможными постами, которые связаны с ее политической деятельностью.

Родители с детьми в общественных местах это нормально и взять ребенка на работу это нормально. Никто и никому не вправе указывать, как воспитывать детей, куда их можно брать и где оставлять. Это личное дело родителей и правильная реакция окружения – либо никакая, либо поддержка и помощь,

– сообщила Оксана Майборода.

"Люди, которые меня знают и которые были на мероприятиях, где я была с детьми, как правило, так и делают, за что я искренне благодарна. Дети быстро растут и это временно, а родители могут оставаться активными и продолжать работу или общественную деятельность, сочетая по уходу за малышами. Это такой же нормальный выбор людей, как и взять отпуск маме или папе на время ухода за детьми ", – добавила Майборода.

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Она отметила, что это яркий пример дискриминации по признаку материнства и политического буллинг. Также депутатка предложила людям поддержать активных мам и распространять фото с тегом "ребенканаработу".