Сато Неджи из Японии воспитывает маленького мальчика, который постоянно требует, чтобы мама была рядом. Женщина не могла отлучиться ни на минуту, поэтому придумала интересный способ, который помог ей получить немножко желаемого свободного времени.

Мама прекрасно знала, что сын каждые несколько минут поворачивается, чтобы проверить, рядом ли она. Тогда Сато решила узнать, сможет ли ее идея помочь оставить пристального мальчика и сделать домашние дела.

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Для этого женщина сделала плоскую картонную версию самой себя в полный рост. Когда малыш отвернулся, женщина поставила картонную фигуру так, словно она наблюдает за ребенком, после чего Сато осторожно отошла.



Картонная фигура мамы / Фото твиттер

Мальчик попался на хитрость, однако уже через 20 минут он понял, что с мамой что-то не так и начал плакать.

Неджи вздохнула и вернулась. Она считает, что ее эксперимент удался и заметила, что в важных случаях даже 20 минут времени могут помочь.