В Рівному зацькували депутатку міської ради від партії "Європейська солідарність" Оксану Майбороду. Усе через те, що вона провела публічний виступ з маленькою дитиною на руках.

У соціальній мережі фейсбук Зураб Кантарія опублікував пост, в якому повідомив, що Оксана Майборода молодчинка, адже розповідає про важливість "зелених коридорів" в містах з донькою Поліною на руках. Усе це він підкріпив відповідним фото.

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Проте думки користувачів розділилися. Під публікацією люди залишали коментарі обурення та критики щодо того, що депутатка взяла на роботу дитину.

Пізніше Оксана Майборода на своїй сторінці у фейсбук повідомила, що зазнала від деяких людей у свій бік цькування. Користувачі не втомлюються залишати повідомлення під усіма можливими постами, які пов'язані з її політичною діяльністю.

Батьки з дітьми в публічних місцях це нормально і взяти дитину на роботу це нормально. Ніхто і нікому не має права вказувати, як виховувати дітей, куди їх не можна брати і де залишати. Це приватна справа батьків і правильна реакція оточення – або ніяка, або підтримка і допомога,

– повідомила Оксана Майборода.

"Люди, які мене знають і які були на заходах, де я була з дітьми, зазвичай, так і роблять, за що я щиро вдячна. Діти швидко ростуть і це тимчасово, а батьки можуть залишатися активними і продовжувати роботу чи громадську діяльність, поєднуючи з доглядом за малечею. Це такий самий нормальний вибір людей, як і взяти відпустку мамі або татові на час догляду за дітьми", – додала Майборода.

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Вона зазначила, що це яскравий приклад дискримінації за ознакою материнства та політичного булінгу. Також депутатка запропонувала людям підтримати активних мам та поширювати фото, з тегом "дитинунароботу".