Конкурс FdB Photography Awards основали в 2015 году. На нем выбирают самые удивительные свадебные фотографии со всего мира.

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Во время определения победителей судьи оценивают художественный и технический подход, а также эмоциональность в работах авторов.

Счастье, смех, слезы радости и конечно же любовь – все это является главным составляющим любой свадьбы. Именно профессиональный фотограф сможет передать каждую мелочь праздника.

В 2021 году наибольшее количество баллов получил испанский фотограф Эдуардо Бланко.

Смотрите фото участников конкурса: