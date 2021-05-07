Намагаючись зробити день весілля незабутнім для майбутнього чоловіка Тома Гарднера, Елізабет підготувала шалений сюрприз.

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"Дівоче прізвище моєї матері та моє друге ім'я – Рекс. Я подумала, що буде смішно одягнути костюм Т-Рекса (тиранозавра – 24 канал)", – прокоментувала Елізабет Хандлі.

Вона зазначила, що Том завжди заохочував її любов до жартів. Проте наречена переживала, як відреагує чоловік, коли повернеться й побачить її у костюмі динозавра. Реакція Тома є доказом того, що жарт йому сподобався.

Я був вражений та здивовані тим, що вона зробила. Я не зміг зупинитись, щоб не засміятися,

– Том Гарднер.

Після обіймів та поцілунку, Том допоміг нареченій зняти костюм та нарешті продемонструвати свою весільну сукню.

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