Часто батьки, намагаючись правильно виховати дитину, вивчають літературу від професійних педагогів. Проте, крім цього, є ще дослідження, які підтверджують або спростовують відомі теорії щодо виховання.

Корисно бути гарним батьком

У 2013 році провели дослідження, яке довело, що батьки, які приділяють дітям багато часу, почуваються значно щасливіше, ніж матері та батьки, які живуть собі на втіху. Про це повідомили на сайті 4mamas.

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Навіть ті батьки, які наражаються на глузування людей навколо через постійну гіперопіку про дітей, насправді не такі вже й смішні. Вони відчувають задоволення від життя більше, ніж помірковані у своїх проявах любові батьки.

Чим більше турботи й уваги люди дарують іншим, тим більше щастя вони відчувають і тим більший сенс вони вбачають у житті,

— повідомили автори дослідження.

"Чим більше батьки вкладають у добробут своїх дітей і чим більше вони "дитиноцентричні", тим більше щастя вони отримують", – додали науковці.

Дитині можуть шкодити своїй дитині

У США, де жорстоке поводження з дітьми може перетворитися на предмет судового розгляду, близько 90% батьків хоча б один раз сварили дитину, вдавалися до висміювання або навіть насильства. Таке ставлення до малечі абсолютно для неї не корисне.

Проте деколи батьки вважають, що дитина вибачить їм суворість, коли виросте. Тоді вона зможе зрозуміти, що це все робилося через любов для неї.

Науковці провели дослідження, у якому взяли участь 967 американських родин. Виявилося, що сувора дисципліна може мати сумні плоди в майбутньому. Якщо батьки кричать на 13-літнього підлітка, змушуючи його робити уроки або не вештатися вулицями, він, можливо, вас і послухає. Однак у найближчі роки він з більшою ймовірністю перетвориться на бунтаря, ніж ті його однолітки, батьки яких не прагнуть налагодити сувору дисципліну.



Сувора дисципліна / Фото The Recover

На розумовий розвиток дитини може впливати розпорядок дня

Правильний графік впливає на нормальний розвиток мозку дитини. Психологи дослідили понад 11 тисяч дітей у віці від 3 до 7 років. Вони виявили, що режим впливаэ на формування когнітивних функцій мозку.

У тих дітей, яким у 3 роки батьки дозволяли бути активними після півночі, помітно гірше вирізняються здібності до читання, арифметики й навіть базові навички руху. Ця закономірність є незалежною від статі дитини.

Кращий спосіб налагодити контакт – співати разом із дитиною

Психологи дізналися, що для дітей співати з батьками дуже важливо. Такі хлопчики й дівчатка почуваються щасливішими й відчувають більш тісний зв’язок з мамою та татом.

Не допускати батька до дитини – шкодить психіці

Для наступного дослідження психологи опитали 180 жінок, у яких є діти до 5 років. Виявилося, що наявність депресії тісно пов’язана з їхнім ставленням до участі чоловіка в процесі виховання дитини.



Участь батька / Фото ParentMap​

Матері, які усвідомлювали, що тати також є повноцінними учасниками процесу виховання й дитина має слухатися їх і любити не менше, ніж свою матір, зазвичай, не страждали від депресії й позначали свій рівень стресу як мінімальний.

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З цією ідеєю часто асоціювалося й бажання самопожертви заради дитини: жінки підсвідомо забороняли собі жити власним життям і збіднювали свої взаємини із чоловіком, що порушувало гармонію в їхніх родинах і спричиняло в них підвищений рівень стресу.