Особливе місце серед загальних станів новонароджених займає синдром підвищеної нейро-рефлекторної збудливості, для означення якого використовують терміни – "нервова дитина", "церебральна дитина" або синдром "неспокійної дитини".

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Серед причин формування неспокійної дитини, крім патології вагітності, пологів та захворюваності батьків, має значення також, який спосіб життя ведуть дорослі. Адже це також призводить до погіршення здоров'я дитини.

Які симптоми у дитини на першому році життя:

Неспокій протягом дня і під час сну.

Тремор підборіддя і кінцівок.

Підвищений м’язовий тонус і періостальні рефлекси.

Стійкі вроджені рефлекси новонароджених.



Здоров'я дитини / Фото Daily Express

Які симптоми у дітей, які старше 1 року:

Дитина не може грати в тихі, спокійні ігри.

Бігає, вертиться, намагається кудись залізти в неприпустимих ситуаціях.

Часто знаходиться в постійному русі, "ніби до нього причепили мотор".

Не сидить спокійно, коли вимагається.

Скаче, крутиться, сидячи на місці.

Здійснює зайві рухи кистями й стопами (безцільна рухова активність).

Демонструє говірливість.

Лікування зазначеної категорії дітей проводиться різними спеціалістами у різних напрямках. Найбільш необхідними є допомога психологів, психіатрів, логопедів, педагогів.

Варто констатувати, що перелічені спеціалісти починають займатися з дітьми після 5-річного віку. Основний тягар діагностики й терапії лягає на неврологів, до яких батьки та звертаються в першу чергу.

Як батьки можуть допомогти дитині

• Встановити чіткі правила того, що можна і чого не можна робити, чітка організація режиму дня, позаурочних занять.

• Фізична активність. Оскільки гіперактивні діти мають багато «зайвої енергії», яку необхідно спалити, то активні види спорту підуть їй на користь.

• Нормалізація сну. Достатній, повноцінний сон допомагає зменшити симптоми синдрому гіперактивності.

• Прогулянки на свіжому повітрі – потрібні не лише для загального зміцнення організму, а й здатні зменшувати прояви синдрому гіперактивності.

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• Раціональне харчування – корисним для вашої дитини буде часте харчування невеличкими порціями, виключення гострої, смаженої, жирної їжі, кофеїну, вживання мінерально-вітамінних добавок.

• Не забувайте про себе. Батькам гіперактивних дітей варто влаштовувати собі вихідні і не соромитись просити про допомогу у догляді за дітьми своїх рідних. Позитивна психологічна обстановка в сім'ї відіграє дуже важливу роль.