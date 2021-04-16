Родители рассказали, что Аларик был подвижным ребенком, однако жаловался на мышцу в спине. После одного из визитов к мануальному терапевту малыш не смог встать или подвигать руками.

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Отец Дастин Бриджман сообщил, что тогда поднял ногу сына и она упала. Мужчина вспомнил, что сказал терапевту: "Смотри. Он парализован" и увидел в глазах страх.

После этого мальчик попал в детскую больницу, где медики пытались вернуть ему подвижность. Несколько месяцев Аларик постоянно дважды в день работал с физиотерапевтами, чтобы восстановиться. Также он регулярно гулял на руках у отца.

Аларик на лечении / Фото GMA

В больнице доброжелательный и милый Аларик стал настоящим любимцем медиков и пациентов. Когда после длительного лечения он впервые пошел, за него были рады все.

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Несмотря на то, что мальчик все еще опирался на ходунки, однако он пошел. Для того, кто недавно был полностью парализован, – это очень большой прогресс.