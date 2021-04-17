Визуализация времени

Из-за нехватки абстрактного мышления и опыта, дети дошкольного возраста не представляют, что такое, например, 15 минут, 45 минут, 2 часа.

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Поэтому родителям стоит привязывать сроки к событиям, которые можно увидеть:

Поставить рядом с ребенком песочные часы на 2 минут, когда он будет чистить зубы.

Объяснить, что мама вернется с работы домой, когда солнце спустится вниз и спрячется за домами.

Самостоятельная игра

Стоит научить малыша пользоваться собственной фантазией. Тогда он будет способен занять себя сам где угодно и без дорогих игрушек. Одной простой куклы уже достаточно для игр в дочки-матери, а для поиска сокровищ или сочинение сказок не нужно вообще ничего, кроме воображения.



Детская фантазия / Фото iStock​

Игра, что спасает в общественных местах

Если ребенку надоело ждать автобус или ходить по магазинам, с ним можно сыграть в игру.

Правила: 2 участника загадывают по желанию, а затем договариваются, по какому признаку искать предметы вокруг (цвет, первая буква в названии, форма). Кто первый найдет 20 (или сколько загадаете) предметов с таким признаком, у того первым желание воплотится в жизнь. Правила можно усложнять зависимости от места и от возраста ребенка.



Игра с ребенком / Фото Top Gear Philippines​

Ожидание на событие, которое должно произойти в будущем

Детям очень трудно дождаться какой-то знаменательного, но отдаленного во времени события, в частности дня рождения или Нового года. Сделать ожидания приятным поможет адвент-календарь.

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В нем на каждый день до праздничной даты разложены вымышленные творческие задания, или закреплены мешочки с маленькими презентами, свертки со сладостями.