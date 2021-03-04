В дружеских и романтических отношениях много общего, поэтому иногда их легко можно спутать. Где граница между дружбой и любовью – читайте в материале.

Семейные психологи неоднократно подтверждали, если партнеры воспринимают друг друга как друзья, их отношения продлятся намного дольше.

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Общее между дружбой и любовью

Притяжения. К другому человеку влечение необязательно может быть романтичным, ведь это свойственный признак и для лучших друзей. Люди, которые дружат уже много лет, в разлуке могут испытывать те же чувства, что и влюбленные.

Близость. Когда кому-то открываемся, делимся своими мечтами, мыслями, целями и планами, – этот человек соответственно становится гораздо ближе. Если получаем такую ​​же откровенность в ответ, возникает прочная связь, основанная на доверии и понимании.



Близость / Фото LovePanky

Уважение. Здоровые дружеские и романтические отношения должны быть построены на взаимном уважении.

Взаимная поддержка. Это основная задача в обоих типах отношений. Она помогает расцветать, развиваться, меняться и стойко переносить все невзгоды.

Удовольствие. Наслаждаться компанией друг друга, веселиться, смеяться и ждать новой встречи – это все еще не означает, что у вас роман. Однако это точно хороший признак, что вам хорошо вместе.

Чем отличается любовь от дружбы

Общие цели. Планированием совместного будущего занимаются только романтические пары. Друзья не стремятся все свои жизненные цели свести к общему знаменателю.

Время и внимание. В романтических отношениях партнеры посвящают все свое свободное время и внимание друг другу, чего не встретить даже в самой крепкой дружбе. Если один не хочет больше тратить свои силы на партнера, это может означать близкий конец отношений.



Внимания / Фото LC Living

Взаимозависимость. Социальный психолог Кэрил Расбалт сообщила, что определяющим фактором романтических отношений можно считать степень взаимозависимости партнеров. Конечно, друзья также могут зависеть друг от друга, однако жизнь влюбленных прочно переплетена.

Положительные иллюзии. В здоровых отношениях партнеры очарованы друг другом. У них завышенные ожидания и представления о любимом человеке, что часто не совпадает с реальностью. Однако психологи Сандра Мюррей, Джон Холмс и Дейл Гриффин считают, что это совершенно нормально. Именно такие радужные мечты и отличают любовь от более реалистичной дружбы.

Воздействие. Друзья также могут влиять на принятие определенных решений или планов, однако любимый человек имеет большую власть. Мы склонны делать своих партнеров частью своего самоощущения, воспринимать себя через призму своего любимого человека. С друзьями это невозможно.

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Обязательства. Само решение начать романтические отношения предвещает стабильность и показывает сознательный выбор в пользу работы над созданием пары. Хотя большинство друзей могут стать хорошими партнерами, само решение и желание посвятить свою жизнь кому-то одному определяет успех романтических отношений.