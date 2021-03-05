Перша зустріч із рідними партнера може бути лякаючою. Якщо проявите будь-яку з поганих форм поведінки, ризикуєте, що батьки поставлять емоційний бар'єр та ускладнять продовження стосунків. Що не потрібно робити – читайте у матеріалі.

Демонструвати любов

"Хоч публічні прояви прихильності можуть бути чудовою річчю, проте для цього потрібний відповідний час і місце. Це не означає, що ви повинні бути холодними та віддаленими, проте це означає, що вам потрібно розуміти перед ким ви перебуваєте", – повідомив психолог Джеймі Голдстейн.

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Він зазначив, що у присутності батьків краще обмежитися триманням за руки з партнером чи легкими дотиками.

Перебрати з алкоголем

Погана ідея вживати алкоголь на подібній зустрічі. "Ви можете справити на батьків хибне враження. Наприклад, що ви не маєте самовладання та приймаєте погані рішення", – запевнив Денні Гібсон.

Така зустріч вимагає повної присутності, ясності розуму та справжності, а це буде неможливо, якщо людина сп'яніє.



Знати міру з алкоголем / Фото CafeMom

Говорити про релігію чи політику

"Якщо ви та ваш партнер маєте однакові погляди, не припускайте, що їх мають і батьки. Навіть якщо точно знаєте, що ваші переконання відповідають думкам коханого чи коханої, деякі люди все одно вважають, що такі теми – це поганий смак. Краще познайомитися з ними ближче, перш ніж розмовляти на ці теми", – розповів психолог Джина Делука.

Проводити час з телефоном

"Уникайте розмов телефоном, обміну текстовими повідомленнями, перевірки електронної пошти чи перегляду соціальних мереж. Батьки вашого партнера можуть подумати, що ви не зацікавлені в знайомстві", – зазначив психолог та секс-терапевт Джанет Бріто.

Бути закритим

Психолог Саманта Родман радить приходити на такі зустрічі максимально відкритими, не очікуючи, що батьки вашого партнера будуть такими, як ваші власні.

Нехай вони прибирають за вами

Не сидіть в очікуванні обіду, а запропонуйте, наприклад, щось почистити чи помити. "В іншому випадку батьки можуть вважати, що ви не є командним гравцем", – додав Джанет Бріто.

Розмовляти про гроші

"Сказати батькам вашого партнера, що вони мають гарний дім, це одне, але запитати їх скільки він коштував – зовсім інше", – пояснив терапевт Курт Сміт.

Розпитувати про гроші вважається непристойним і може сприйматися як грубощі. Після того, як встановите зв'язок, люди можуть розповісти, скільки що у них коштує. Проте зустрічаючи когось вперше, краще забути про фінансові питання.

Одягнутися непристойно

"Не приходьте в улюбленій "піжамі", наче ви щойно встали з ліжка. Ваш одяг покаже батькам, що ви несерйозно ставитесь до зустрічі з ними та не дбаєте про вашу зовнішність", – пояснив Джанет Бріто.



Зустріч з батьками / Фото Getty Images ​

Розмовляти тільки про себе

“Хоча батьки вашого партнера, мабуть, дуже зацікавлені в тому, щоб познайомитися, вони також не хочуть витрачати весь час на прослуховування історій всього вашого життя. Спробуйте знайти баланс у розмові. Поставте їм запитання, щоб продемонструвати інтерес до знайомства", – пояснила Джина Делука.

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Мовчати

"Зустріч з батьками може вас перелякати, але не дозволяйте страху змусити вас мовчати. Спробуйте ставитися до них, як і до інших людей, яких ви поважаєте. Будьте ввічливими й підтримуйте бесіду", – порадила психотерапевтка Тіна Тессіна.