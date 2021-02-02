Ребенок должен помогать родителям убирать в доме или квартире. Таким образом у него формируются определенные привычки, которые во взрослом возрасте помогут легче осваивать бытовые навыки.

Источник: Мой ребенок

Не все мамы приобщают детей к работе по дому, потому что чувствуют вину из-за того, что заставляют малыша убирать. Другая категория родителей считает, что им проще самостоятельно сделать работу, чем просить малыша.

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Конечно, не стоит превращать ребенка в раба чистоты, но и не стоит оберегать от домашних обязанностей. Ведь это важный этап развития. Помогая родителям в уборке, малыш формирует не только бытовые навыки, но и такие личностные качества, как самостоятельность и ответственность.

Какую работу по дому должен уметь выполнять ребенок в разном возрасте

2 – 3 года

Родителям может казаться, что ребенок слишком маленький и не может иметь домашних обязанностей. Однако это неправда.

Малыш уже должен уметь:

Класть грязное белье в корзину или стиральную машину.

Убирать свои игрушки.

Складывать книги на книжную полку.

Кормить животных под присмотром родителей.

4 – 7 лет

Список домашних дел для ребенка в этом возрасте:

Помогать накрывать стол.

Помогать убирать со стола.

Застилать свою постель.

Поливать цветы.

Составлять продукты в холодильник.

Собирать рюкзак в школу.



Помощь ребенка / Фото FirstCry Parenting

8 – 10 лет

В этом возрасте ребенок может выполнять работу, которая связана не только с самообслуживанием, но и с уютом всей семьи.

Какие домашние обязанности должен делать:

Убирать в своей комнате.

Кормить животных самостоятельно.

Помогать мыть машину.

Выносить мусор.

Помогать готовить.

Загружать посудомоечную машину.

Загружать стиральную машину.

Складывать одежду в шкаф.



Домашние обязанности / Фото Connected Families

11 лет и старше

На этом этапе уже может справиться с серьезной и ответственной работой по дому.

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Что ребенок должен уметь: