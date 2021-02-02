Домашние обязанности: что должен уметь делать ребенок в разном возрасте
Ребенок должен помогать родителям убирать в доме или квартире. Таким образом у него формируются определенные привычки, которые во взрослом возрасте помогут легче осваивать бытовые навыки.
Источник: Мой ребенок
Не все мамы приобщают детей к работе по дому, потому что чувствуют вину из-за того, что заставляют малыша убирать. Другая категория родителей считает, что им проще самостоятельно сделать работу, чем просить малыша.
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Конечно, не стоит превращать ребенка в раба чистоты, но и не стоит оберегать от домашних обязанностей. Ведь это важный этап развития. Помогая родителям в уборке, малыш формирует не только бытовые навыки, но и такие личностные качества, как самостоятельность и ответственность.
Какую работу по дому должен уметь выполнять ребенок в разном возрасте
2 – 3 года
Родителям может казаться, что ребенок слишком маленький и не может иметь домашних обязанностей. Однако это неправда.
Малыш уже должен уметь:
- Класть грязное белье в корзину или стиральную машину.
- Убирать свои игрушки.
- Складывать книги на книжную полку.
- Кормить животных под присмотром родителей.
4 – 7 лет
Список домашних дел для ребенка в этом возрасте:
- Помогать накрывать стол.
- Помогать убирать со стола.
- Застилать свою постель.
- Поливать цветы.
- Составлять продукты в холодильник.
- Собирать рюкзак в школу.
Помощь ребенка / Фото FirstCry Parenting
8 – 10 лет
В этом возрасте ребенок может выполнять работу, которая связана не только с самообслуживанием, но и с уютом всей семьи.
Какие домашние обязанности должен делать:
- Убирать в своей комнате.
- Кормить животных самостоятельно.
- Помогать мыть машину.
- Выносить мусор.
- Помогать готовить.
- Загружать посудомоечную машину.
- Загружать стиральную машину.
- Складывать одежду в шкаф.
Домашние обязанности / Фото Connected Families
11 лет и старше
На этом этапе уже может справиться с серьезной и ответственной работой по дому.
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Что ребенок должен уметь:
- Убирать за собой в ванной комнате.
- Убирать на кухне.
- Убирать в своей комнате.
- Развешивать чистое белье.
- Мыть посуду.
- Расчищать снег.
- Готовить себе школьный обед.
- Мыть машину.
- Выгуливать собаку.
- Готовить под присмотром взрослых.
- Помогать в воспитании младших братьев и сестер.
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