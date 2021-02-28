Родители постоянно пытаются вести борьбу против ребенка, требуют от него подчинения правилам "правильного" поведения. Такая позиция не делает никого в семье счастливым.

Не нужно искать, кто главный

Правила, которые родители обсуждают с ребенком и которых он должен соблюдать, – называются воспитанием. Это касается всех сфер, начиная от работы, заканчивая эмоциональным интеллектом.

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Между тем родители также должны соблюдать собственные обязательства, а именно создавать благоприятную эмоциональную атмосферу дома, терпеливо относиться к гневу и отчаянию ребенка.



Обязательства родителей / Фото Amarujala

Ребенок имеет право на то, чтобы испытывать негативные эмоции, не соглашаться с родителями, иногда слишком бурно выражать свои чувства. Не ожидайте слишком многого от маленькой личности. Находитесь рядом, помогайте ему учиться понимать себя и выстраивать отношения с этим миром.

Базовые принципы воспитания

Родителям нужно изучить внутренний мир своего ребенка, его темперамент и эмоциональные потребности. Это поможет наладить здоровые и доверительные отношения с ребенком.

Все мы разные. О каждом из нас можно сказать: "У нее или него сложный характер". Однако родителям стоит научиться понимать своего малыша и принимайте его таким, какой он есть.

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Взрослым нужно научиться позволять ребенку падать, чтобы с замиранием сердца ждать, когда он поднимется.