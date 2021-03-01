Для дитини дисципліна дуже важлива, адже вчить контролювати її дії та думки. Проте зайве зосередження не дасть бажаних результатів. Натомість може спричинити небезпечну поведінку. Що не варто робити у процесі виховання – читайте у матеріалі.

Не плутати дисципліну з покаранням

Батьки часто плутають заходи, які покликані дисциплінувати дитину, із покаранням. Така риса характерна для консервативних сімей. Вони не розуміють, що дисциплінування й покарання відрізняються одне від одного та ведуть до різних результатів.

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Покарання може бути і словесним, і фізичним. Воно змушує людину страждати за вчинені нею помилки. А дисципліна забезпечує контроль і встановлює для дитини певні правила життя, які обов'язкові до виконання, що сприяє правильному розвитку особистості дитини.



Батьки і діти / Фото Her View From Home

Не викликати в дитини почуття страху

Діти можуть не розуміти указівок батьків, поки не відчують страху. Аби його викликати, батьки часто використовують, як їм здається, виправдану брехню. Наприклад: "Якщо ти не будеш слухатися, поліція забере тебе у в'язницю".

Ці погрози є абсолютно нереальні, проте для дитини занадто велика залежність від такої брехні здатна призвести до негативних наслідків. Це може бути, як поява низької самооцінки, так і антисоціальна поведінка.

Не заохочувати негативну поведінку дитини

Часто батьки приділяють занадто велику увагу до негативної поведінки дитини. Завдяки їй діти намагаються привернути увагу дорослих, наприклад, коли кричать або ламають іграшки.



Виховання дітей / Фото The Crossing

Якщо тато чи мама звертають на це увагу, малюки ще частіше починають вдаватися до таких дій. Усе це має негативний вплив на виховання дитини.

Будьте єдині в намірах із вашим подружжям

У батьків часто виникають розбіжності з приводу того, як виховувати дитину. Малюк може посуватися розгублено, якщо мама з татом сперечаються в його присутності. Також доходить висновку, що не обов'язково дотримуватися дисципліни, якщо батьки самі її не дотримуються.

Якщо у батьків є певні розбіжності, то не варто озвучувати їх у присутності дитини. Дозвольте їй думати, що обоє дорослих дотримуються єдиної думки щодо виховання.

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Завжди вживайте своєчасних заходів

Переконайтеся, що ви вживаєте всіх необхідних заходів своєчасно. Ви не зможете повернути час назад, аби розв'язати проблеми дитини з дисципліною. Малюк повинен зрозуміти, що він зробив неправильно і як йому виправити ситуацію. Батьки повинні серйозно поставитися до питання дисципліни у вихованні дитини та своєчасно вживати всіх необхідних заходів.