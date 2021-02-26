Взрослая жизнь человека зависит от того, что у него происходило в детстве. Какие есть родительские сценарии и их последствия – читайте в материале.

Родители воспитывают вас "достигаторами"

Проявляют любовь только тогда, когда дети добиваются успеха, делают что-то нужное или принесли из школы хорошие оценки. Кроме этого, дети понимают, если ничем не отличились, то ни одного ласкового слова от родителей не услышат.

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Какой риск

Ребенок вырастает с ощущением того, что любовь надо заслужить. Это история о тех "ловеласах", которые из кожи вон лезут, чтобы понравиться девушке. Они считают себя "охотниками", а женщин – "добычей", которую надо завоевывать.

Как только жертва "завоевана" и начинаются нормальные отношения, где уже не надо никого добиваться, мужчина остывает. Ему уже не интересно – родительский сценарий заканчивается. Тогда он бежит к следующей цели, потому что бывшая больше не вызывает у него никаких чувств.



Партнер остывает / Фото DivorceForce

У женщин это проявляется в танцах с бубнами вокруг "чтобы у нас были отношения" или "чтобы он взял меня замуж". Такие женщины встречают мужчин с обедом из трех блюд и без нижнего белья, независимо от того, хотят они сами того или нет. Также часто ходят на тренинги о "замужестве", "как соблазнить мужчину" и так далее, чтобы "угодить" потенциальному жениху.

Если же вдруг мужчина говорит: "Слушай, остынь, расслабься, мне и так хорошо", женщина теряет к нему интерес и отправляется "причинять добро" следующему. Другой вариант – она ​​взваливает на себя все: быт, дом, обеспечение семьи, еще и следит за собой маниакально, чтобы "завоевать" признание. ⠀

Если вы здесь узнали себя, то важно помнить главное: вы не виноваты. Однако только вы, а не ваши мама с папой, можете что-то с этим сделать.

Родители, которые вам не принадлежали

Это история об отце, который ушел из семьи и стал "воскресным" или о маме, которая уехала зарабатывать в большой город, а ребенка оставила бабушке с дедушкой. О тех родителях, которые якобы жили с детьми, кормили и воспитывали, только одновременно с этим их никогда не было рядом.

У них была интересная работа, потрясающее социальная жизнь, приключения и авантюры, но вы их как-то не особо волновали. Такие "холодные" были папа с мамой.

Какой риск

Есть вероятность, что человек будет влюбляться именно в тех людей, которые никогда не будут ему принадлежать. Это история о женщинах, которые любят женатых. Они привыкают к роли любовниц, даже не осознавая, что главное для них в этом сценарии – отсутствие эмоциональной близости с партнером. Пока он "не ваш", он интересен.



Влюбляются "не в тех" / Фото Vixen Daily

Это мужчины, которые влюбляются в недоступных женщин. Чем больше она его отвергает, тем больше он в нее влюбляется.

Кроме того, это история о партнерах, которые никогда не будут вашими по другим причинам. Например, влюбляетесь ровно в тех, кто в принципе не заинтересован в отношениях. Или в тех, с кем априори ничего не получится – учитывая то, что у вас разные характеры, вы живете далеко друг от друга и не собираетесь съезжаться, вы не уживаетесь в быту и так далее. ⠀

Опять-таки, прежде чем говорить "любовницам так и надо!", Поймите, что речь о несчастных людях. Вместо любви они чувствуют смесь тоски и сожаления.

Родители, которые показали, что отношения – это ад

Какой это тип родителей:

Ссорились с утра до ночи с криками, были избиения.

Чьи отношения складывались из сплошных драм.

Те, кто продолжали поливать друг друга грязью даже после развода.

Матери, которые настраивали против отца.

Родители, которые делились своими ценными мыслями относительно "новой маминой жизни после развода с папой".

Какой риск

В будущем таких детей любовь будет просто пугать. Он может вообще не хотеть ни с кем вступать в отношения – никогда. Может специально выбирать тех людей, с которыми ничего не получится. Может сразу бежать после конфетно-букетного периода, без возможности хотя бы попробовать пожить вместе.



Избегают варианта совместной жизни / Фото Trulia

Они очень боятся любви во всех ее проявлениях и не готовы к "серьезных отношений". Если вдруг эти "серьезные отношения" с ними случаются, они на всякий случай оставляют себе "форточку открытой". ⠀

Например, обязательно заводят кого-то на стороне, чтобы в любой момент иметь повод расстаться. Или ведут себя настолько неадекватно, что никто не готов жить с ними под одной крышей. Или превращают любые отношения в товарищество, где о партнерстве и любовь не может быть и речи. ⠀

Почему так происходит

Родители – это первые люди в нашей жизни, через которых мы вообще учимся любить. И от того, что происходит именно в детском возрасте, зависит вся последующая жизнь человека. Бывают случаи, когда "об меня бычки тушили – и ничего". Действительно, встречаются люди с феноменально крепкой психикой, однако это скорее исключение. ⠀

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Даже если в детстве вам не выпал "счастливый билет", сегодня, уже будучи взрослыми, можно все изменить.