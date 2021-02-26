Негативные сценарии родительского воспитания: как влияют на отношения во взрослом возрасте
Взрослая жизнь человека зависит от того, что у него происходило в детстве. Какие есть родительские сценарии и их последствия – читайте в материале.
Источник:Новое время
Родители воспитывают вас "достигаторами"
Проявляют любовь только тогда, когда дети добиваются успеха, делают что-то нужное или принесли из школы хорошие оценки. Кроме этого, дети понимают, если ничем не отличились, то ни одного ласкового слова от родителей не услышат.
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Какой риск
Ребенок вырастает с ощущением того, что любовь надо заслужить. Это история о тех "ловеласах", которые из кожи вон лезут, чтобы понравиться девушке. Они считают себя "охотниками", а женщин – "добычей", которую надо завоевывать.
Как только жертва "завоевана" и начинаются нормальные отношения, где уже не надо никого добиваться, мужчина остывает. Ему уже не интересно – родительский сценарий заканчивается. Тогда он бежит к следующей цели, потому что бывшая больше не вызывает у него никаких чувств.
Партнер остывает / Фото DivorceForce
У женщин это проявляется в танцах с бубнами вокруг "чтобы у нас были отношения" или "чтобы он взял меня замуж". Такие женщины встречают мужчин с обедом из трех блюд и без нижнего белья, независимо от того, хотят они сами того или нет. Также часто ходят на тренинги о "замужестве", "как соблазнить мужчину" и так далее, чтобы "угодить" потенциальному жениху.
Если же вдруг мужчина говорит: "Слушай, остынь, расслабься, мне и так хорошо", женщина теряет к нему интерес и отправляется "причинять добро" следующему. Другой вариант – она взваливает на себя все: быт, дом, обеспечение семьи, еще и следит за собой маниакально, чтобы "завоевать" признание. ⠀
Если вы здесь узнали себя, то важно помнить главное: вы не виноваты. Однако только вы, а не ваши мама с папой, можете что-то с этим сделать.
Родители, которые вам не принадлежали
Это история об отце, который ушел из семьи и стал "воскресным" или о маме, которая уехала зарабатывать в большой город, а ребенка оставила бабушке с дедушкой. О тех родителях, которые якобы жили с детьми, кормили и воспитывали, только одновременно с этим их никогда не было рядом.
У них была интересная работа, потрясающее социальная жизнь, приключения и авантюры, но вы их как-то не особо волновали. Такие "холодные" были папа с мамой.
Какой риск
Есть вероятность, что человек будет влюбляться именно в тех людей, которые никогда не будут ему принадлежать. Это история о женщинах, которые любят женатых. Они привыкают к роли любовниц, даже не осознавая, что главное для них в этом сценарии – отсутствие эмоциональной близости с партнером. Пока он "не ваш", он интересен.
Влюбляются "не в тех" / Фото Vixen Daily
Это мужчины, которые влюбляются в недоступных женщин. Чем больше она его отвергает, тем больше он в нее влюбляется.
Кроме того, это история о партнерах, которые никогда не будут вашими по другим причинам. Например, влюбляетесь ровно в тех, кто в принципе не заинтересован в отношениях. Или в тех, с кем априори ничего не получится – учитывая то, что у вас разные характеры, вы живете далеко друг от друга и не собираетесь съезжаться, вы не уживаетесь в быту и так далее. ⠀
Опять-таки, прежде чем говорить "любовницам так и надо!", Поймите, что речь о несчастных людях. Вместо любви они чувствуют смесь тоски и сожаления.
Родители, которые показали, что отношения – это ад
Какой это тип родителей:
- Ссорились с утра до ночи с криками, были избиения.
- Чьи отношения складывались из сплошных драм.
- Те, кто продолжали поливать друг друга грязью даже после развода.
- Матери, которые настраивали против отца.
- Родители, которые делились своими ценными мыслями относительно "новой маминой жизни после развода с папой".
Какой риск
В будущем таких детей любовь будет просто пугать. Он может вообще не хотеть ни с кем вступать в отношения – никогда. Может специально выбирать тех людей, с которыми ничего не получится. Может сразу бежать после конфетно-букетного периода, без возможности хотя бы попробовать пожить вместе.
Избегают варианта совместной жизни / Фото Trulia
Они очень боятся любви во всех ее проявлениях и не готовы к "серьезных отношений". Если вдруг эти "серьезные отношения" с ними случаются, они на всякий случай оставляют себе "форточку открытой". ⠀
Например, обязательно заводят кого-то на стороне, чтобы в любой момент иметь повод расстаться. Или ведут себя настолько неадекватно, что никто не готов жить с ними под одной крышей. Или превращают любые отношения в товарищество, где о партнерстве и любовь не может быть и речи. ⠀
Почему так происходит
Родители – это первые люди в нашей жизни, через которых мы вообще учимся любить. И от того, что происходит именно в детском возрасте, зависит вся последующая жизнь человека. Бывают случаи, когда "об меня бычки тушили – и ничего". Действительно, встречаются люди с феноменально крепкой психикой, однако это скорее исключение. ⠀
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Даже если в детстве вам не выпал "счастливый билет", сегодня, уже будучи взрослыми, можно все изменить.
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