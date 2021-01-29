Когда ребенок начинает ползать, то родителям обязательно нужно за ним следить. Из любопытства малыш будет тянуть все в рот, что может быть опасно. Есть 5 типов предметов, которые несут угрозу здоровью ребенка. Детали – читайте в материале.

Источник: Мой ребенок

Монетки, пуговицы или батарейки

Если раньше вы могли спокойно вытянуть всю мелочь из кармана и положить на тумбочку, то с появлением ребенка об этой привычке стоит забыть.

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Монеты и пуговицы – это те предметы, которыми ребенок легко может подавиться. Из-за своей формы они легко могут перекрыть дыхательные пути ребенка и последствия при этом могут быть самыми непредсказуемыми.



Опасные монеты / Фото Children's Health

Круглые продукты

К таким продуктам можно отнести: маленькие помидоры, перепелиные яйца, виноград, а также нарезанные кружочками сосиски. Чтобы избежать неприятных последствий, лучше разрезать такие продукты вдоль на 4 части или совсем нарезать мелкими кубиками.

Среди сладостей это могут быть маленькие конфеты, орешки и карамельки. Пока ребенок еще недостаточно взрослый, такие продукты лучше совсем исключить из его рациона, заменив на мягкое печенье или домашнее желе. Все остальное лучше начинать давать ребенку в период от 3 лет.

Рыбные или мясные косточки

Чаще всего мамы очень щепетильно относятся к приготовлению пищи для малыша и пытаются готовить не только вкусные и полезные, но еще и безопасные блюда. Однако иногда совершенно случайно косточка может попасть сначала в руки ребенку, а потом в рот. Поэтому важно уделять особое внимание пищи, которую даете ребенку.

Полиэтилен, бумага или картон

Пакетики, которые громко шуршат, и блестящие упаковки – очень привлекают малыша. У ребенка возникает желание все потрогать и попробовать на вкус. Родителям не стоит забывать, что ребенок может что-то проглотить и перекрыть дыхательные пути.



Дети и бумага / Фото Bettina Rae

Мелкие игрушки и детали от них

Выбирать игрушки для малыша в возрасте до 3 лет нужно особенно тщательно. Когда на полках магазинов стоят сотни упаковок и новинок, может быть воздержаться сложно. Однако это очень важно. Главная и важное условие – безопасность.

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Игрушка должна быть достаточно большой, не иметь мелких деталей и не ломаться от малейшего удара. Обязательно обращайте внимание на маркировку, где должен быть указан возраст ребенка, для которого эта игрушка рекомендована.