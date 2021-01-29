Коли дитина починає повзати, то батькам обов'язково потрібно за нею слідкувати. З цікавості малюк тягнутиме усе до рота, що може бути небезпечно. Є 5 типів предметів, які несуть загрозу здоров'ю дитини. Деталі – читайте у матеріалі.

Джерело: Мой ребенок

Монетки, ґудзики чи батарейки

Якщо раніше ви могли спокійно витягнути усі дрібниці з кишені й покласти на тумбочку, то з появою дитини про цю звичкою варто забути.

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Монети та ґудзики – це ті предмети, якими дитина легко може вдавитися. Через своєї форми вони легко можуть перекрити дихальні шляхи малюка й наслідки при цьому можуть бути дуже непередбачуваними.



Небезпечні монети / Фото Children's Health​

Круглі продукти

До таких продуктів можна віднести: маленькі помідори, перепелині яйця, виноград, а також нарізані кружечками сосиски. Щоб уникнути неприємних наслідків, краще розрізати такі продукти уздовж на 4 частини або ж зовсім нарізати дрібними кубиками.

Серед солодощів це можуть бути маленькі цукерки, горішки й карамельки. Поки дитина ще недостатньо виросла, такі продукти краще зовсім виключити з її раціону, замінивши на м'яке печиво чи домашнє желе. Усе решта краще починати давати дитині в період від 3 років.

Рибні або м'ясні кісточки

Найчастіше мами дуже педантично ставляться до приготування їжі для малюка і намагаються готувати не тільки смачні та корисні, але ще і безпечні страви. Проте іноді зовсім випадково кісточка може потрапити спочатку в руки малюка, а потім в рот. Тому важливо приділяти особливу увагу їжі, яку даєте дитині.

Поліетилен, папір чи картон

Пакетики, які гучно шарудять, та блискучі упакування – дуже приваблюють малюка. У дитини виникає бажання усе помацати та спробувати на смак. Батькам не варто забувати, що дитина може щось проковтнути та перекрити дихальні шляхи.



Діти та папір / Фото Bettina Rae​

Дрібні іграшки та деталі від них

Вибирати іграшки для малюка у віці до 3 років потрібно особливо ретельно. Коли на полицях магазинів стоять сотні упакувань та новинок, може бути утриматися складно. Проте це дуже важливо. Головна та важлива умова – безпека.

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Іграшка повинна бути досить великою, не мати дрібних деталей та не ламатися від найменшого удару. Обов'язково звертайте увагу на маркування, де має бути вказаний вік дитини, для якого ця іграшка рекомендована.