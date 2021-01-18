Отец забеспокоился, когда увидел, что его дочь тяжело дышит. Уже в больнице на рентгеновском снимке оказалось, что девочка проглотила батарейку.

Когда мужчина заметил, что его 11-месячная дочь София-Грейс стала тяжело дышать и отказываться от твердой пищи, он решил повезти ее на обследование в больницу. Об этом сообщило издание BBC.

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Следующие 4 месяца врачи не могли понять, почему страдала девочка. Все время они ставили различные и неверные диагнозы, пока не сделали рентгеновский снимок. Он показал, что в горле ребенка был посторонний предмет – плоская батарейка размером 24,5 миллиметра.



Ребенок проглотил батарейку / Фото BBC

Врачи отправили Софию-Грейс на операцию, чтобы извлечь из горла маленькой пациентки предмет. Для этого медикам нужно было более 2 часов.

По словам врача Джанет МакНелли, девочка выжила только благодаря тому, что батарейка была старой и разряженной. В противном случае последствия были бы намного печальнее.



Батарейка / Фото BBC

Сейчас София-Грейс питается пюре и чувствует себя лучше, но все еще лечится и восстанавливается. За 4 месяца, что предмет провел в ее организме, он успел ухудшить здоровье девочки.

Просто избавьтесь от этих батареек или храните их под замком. Также не давайте ребенку играть с ключами от машины. Всегда доверяйте своим родительским инстинктам,

– заявил отец девочки.



София-Грейс / Фото BBC

К призыву присоединилась и доктор МакНелли. Она пояснила, что батарейки и мелкие магниты очень опасны для детей, которые могут их незаметно проглотить.

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Если кто-то из родителей увидел, как ребенок проглотил что-то из этих предметов, ему нужно сразу же обращаться к врачу.