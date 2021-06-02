Эллис Трипп, которому 11 лет, перенес две экстренные операции и до сих пор находится в критическом состоянии, борясь за свою жизнь.

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Мальчик неделю жаловался маме на боль в животе. Когда его состояние ухудшилось, ребенок попал в детскую больницу с подозрением на разрыв аппендикса. Эллиса срочно отправили на операцию.

Врачи удивились, когда обнаружили, что аппендикс был в полном порядке. Пока они искали причину боли пациента, к операционному инструмента прикрепилась магнитная шарик. Тогда они поняли, что настоящая проблема ребенка - проглочены магнитные шарики.

Врачи смогли сразу удалить 3 бусины, однако еще 2 оставались внутри. Мальчику пришлось перенести вторую 6-часовую операцию через 3 дня. Кроме того, хирурги были вынуждены удалить 12,7 сантиметров его кишечника, чтобы вытащить последние 2 шарика.



Магниты / Фото SWNS

Известно, что магниты очень опасны при глотании, ведь продолжают работать даже внутри тела, прилипая друг к другу через петли желудочно-кишечного тракта.

Врачи отметили, что это был уже 5 случай за неделю в их больнице, когда дети глотали магниты. Семья мальчика также была удивлена, ведь у них никогда не было таких игрушек. Впоследствии они узнали, что в ТикТоке есть тренд, в котором люди имитируют пирсинг языка. Для этого они используют 2 магнитных шарика.

Тогда же учителя школы Эллиса обыскали учеников и нашли такие же магниты у некоторых из них. Теперь мама пострадавшего мальчика призывает других родителей избавиться от магнитных шариков и защитить детей от страшных тикток-трендов.



Эллис Трипп с мамой / Фото SWNS

"Пожалуйста, поговорите со своими детьми и расскажите им, насколько это опасно. Магнитные бусины смертельно опасны при глотании. Избавьтесь от них", – сообщила мама мальчика в социальных сетях.

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По ее словам, Эллис все еще в больнице подключен к трубкам и проводам, поскольку его тело борется с инфекцией. Родители не могут поверить, что крошечные магнитные шарики нанесли сыну такой ущерб. "Такого мы не могли ожидать. С счастливого, здорового 11-летнего мальчика он превратился в привязанного к проводам и капельниц", – добавила мама.