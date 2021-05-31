Автор с ником Giothe0230 рассказала, что она в браке со своим мужем была более 20 лет. Женщина считала, что ей очень повезло, ведь они жили "душа в душу" и воспитывали дочь-подростка.

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Обман раскрылся благодаря социальной сети Инстаграм. Авторка отметила, что была подписана на хэштег, посвященный автомобилям. Когда женщина в очередной раз решила выяснить, какие новый публикации с этой надписью появились, наткнулась на фото, что привлекло ее внимание. В кадре было не авто мечты, а ее муж.

На фото была неизвестная мне женщина в бикини. Незнакомка обнималась с моим мужем на дорожке у ее дома,

– вспомнила автор.

Сначала женщина скептически отнеслась к кадру и подумала, что ошиблась. Однако когда перешла на учетную запись незнакомки, увидела еще больше фото своего мужа.

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Женщина убедилась, что его бизнес-командировки были прикрытием для романа. Вскоре мужчина сам в этом признался. Обман мог бы продолжаться и дальше, если бы не желание любовницы хвастаться своим подписчикам новыми фото с мужчиной.