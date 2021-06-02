Елліс Тріпп, якому 11 років, переніс дві екстрені операції і до сих пір перебуває в критичному стані, борючись за своє життя.

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Хлопчик тиждень скаржився мамі на біль в животі. Коли його стан погіршився, дитина потрапила до дитячої лікарні з підозрою на розрив апендикса. Елліса терміново відправили на операцію.

Лікарі здивувалися, коли виявили, що апендикс був в повному порядку. Поки вони шукали причину болю пацієнта, до операційного інструменту прикріпилася магнітна кульку. Тоді вони зрозуміли, що справжня проблема дитини – проковтнуті магнітні кульки.

Лікарі змогли одразу видалити 3 намистини, проте ще 2 залишалися всередині. Хлопчикові довелося перенести другу 6-годинну операцію ще через 3 дні. Крім того, хірурги були змушені видалити 12,7 сантиметрів його кишечника, щоб витягти останні 2 кульки.



Магніти / Фото SWNS

Відомо, що магніти дуже небезпечні при ковтанні, адже продовжують працювати навіть всередині тіла, прилипаючи один до одного через петлі шлунково-кишкового тракту.

Лікарі зазначили, що це був уже 5 випадок за тиждень в їх лікарні, коли діти ковтали магніти. Сім'я хлопчика також була здивована, адже у них ніколи не було таких іграшок. Згодом вони дізналися, що у ТікТок є тренд, в якому люди імітують пірсинг язика. Для цього вони використовують 2 магнітні кульки.

Тоді ж вчителі школи Елліса обшукали учнів і знайшли такі ж магніти у деяких з них. Тепер мама постраждалого хлопчика закликає інших батьків позбутися магнітних кульок та захистити дітей від страшних тікток-трендів.



Елліс Тріпп з мамою / Фото SWNS

"Будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми і розкажіть їм, наскільки це небезпечно. Магнітні намистини смертельно небезпечні при ковтанні. Позбудьтеся від них", – повідомила мама хлопчика в соціальних мережах.

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За її словами, Елліс все ще в лікарні підключений до трубок і проводів, оскільки його тіло бореться з інфекцією. Батьки не можуть повірити, що крихітні магнітні кульки завдали сину такої шкоди. "Такого ми не могли очікувати. З щасливого, здорового 11-річну хлопчика він перетворився в прив'язаного до проводів і крапельниць", – додала мама.