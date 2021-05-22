Еще в 2016 году мужчина потерял свое обручальное кольцо, когда был в американском магазине Aldi. Он долгое время искал его, но это было безрезультатно.

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Менеджеры магазина случайно нашли кольцо, когда делали ремонт в супермаркете. Они заметили на украшении гравировку с именем Дональда и его жены, что помогло им найти их дочь в социальных сетях – Шари Джонсон.

Женщина сразу же откликнулась на сообщение сотрудников магазина и забрала обручальное кольцо. Вовремя празднования дня рождения Дональда Шари вручила ему кольцо, которое он уже не надеялся снова увидеть.

"Он расплакался. А потом на его лице появилась широкая улыбка. Он держал кольцо в руке так, будто это был клад. Затем надел его на палец и увидел, что оно идеально подошло", — вспомнила Шари Джонсон.

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Смотрите видео: дочь отдала отцу кольцо