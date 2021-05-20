Мужчина, который пожелал остаться анонимным, захотел научиться делать красивые кудри жене, потому что она постоянно обжигалась плойкой из-за ухудшения зрения.

Интересно Ради внучки дедушка пытается избавиться от алкогольной зависимости: как мужчине помогает Тикток

Он отметил, что его жена "гордилась" внешностью, однако с возрастом ей стало все сложнее ухаживать за собой.

Владелица салона красоты, которую зовут Кэрри Ханна, рассказала, что мужчину научили делать кудри и рассказали, как защитить кожу от ожогов. Кроме этого, он попросил совета у работников, как правильно наносить жене тушь



Обучение дедушки / Фото People​

Любовь мужчины к своей жене "растрогала" сотрудников и учащихся школы красоты, что вызвало у них слезы.

Он с любовью извлек из кошелька фотографии, показывая всем свою жену. Он хвастался тем, какой она всегда была красивой и талантливой,

– вспомнила Керри Ханна.

"В мае ему исполнилось 80 лет. Я думаю, что он очень смелый человек, ведь пришел в салон красоты и попросил дать уроки по укладке волос. Я не думаю, что это делает много мужчин", — добавила Керри Ханна.

Читайте также Отец тайно накормил дочь-веганку куриными наггетсами: как отреагировала бывшая жена

Позже мужчина вместе с женой посетили школу красоты, чтобы поблагодарить всех за помощь.