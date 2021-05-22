Ще у 2016 році чоловік загубив свою обручку, коли був в американському магазині Aldi. Він довгий час шукав її, проте це було безрезультатно.

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Менеджери магазину випадково знайшли перстень, коли робили ремонт у супермаркеті. Вони помітили на прикрасі гравіювання з ім'ям Дональда і його дружини, що допомогло їм відшукати їх доньку у соціальних мережах – Шарі Джонсон.

Жінка відразу ж відгукнулася на повідомлення співробітників магазину й забрала обручку. Під час святкування дня народження Дональда Шарі вручила йому перстень, який він вже не сподівався знову побачити.

"Він розплакався. А потім на його обличчі з'явилася найширша посмішка. Він тримав перстень в руці так, ніби це був скарб. Потім надів його на палець і побачив, що воно ідеально підійшло", – пригадала Шарі Джонсон.

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Дивіться відео: донька віддала батькові перстень