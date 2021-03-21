Для того, щоб дитина була дисциплінована та щаслива, батьки повинні встановити для неї певні розумні обмеження. Як правильно говорити дитині "ні" – читайте у матеріалі.

Достатньо одного разу

Коли батьки вперше говорять дитині "ні", голос повинен бути спокійним, але твердим. Таким, щоб дитина зрозуміла, що ви не зміните свого рішення.

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Поясніть дитині причину, через яку вона не отримає того, що хоче. Якщо з першого разу дитина не реагує на заборону, варто спробувати інший підхід. Проте якщо ви зміните своє рішення й дозволите дитині те, що раніше забороняли, це буде головною помилкою. Дитина зрозуміє, що може змусити вас змінити рішення.

Пояснюйте

Іноді просто сказати "ні" – недостатньо. Якщо батьки не пояснюють дитині, чому забороняють щось робити, вона не розуміє ситуації. Мамі та татові варто навести реальні аргументи, які будуть зрозумілими для дитини.



Пояснюйте / Фото alghad​

Не кричіть на дитину

Згідно з дослідженнями, у дітей, на яких батьки кричать, встановлюючи покарання, спостерігаються проблеми з поведінкою й різні емоційні розлади. Також крик знижує самооцінку дитини й викликає депресію. Тому спілкуйтеся з дитиною спокійно й доброзичливо.

Поважайте особистісні кордони дитини

Батьки часто забувають про цю важливу складову взаємин із дитиною. Дитині не подобається, якщо батьки ставлять її в незручне становище в присутності інших людей. Тому будьте уважні, прагніть того, аби ставлення до дитини було шанобливим.

Говорячи "ні", пропонуйте альтернативу

Наприклад, можна сказати: "Ні, тобі не можна зараз узяти цукерку. Замість цього можеш з'їсти яблуко". Так ви пропонуєте дитині інший варіант. Після цього можете пояснити, що яблука набагато корисніші для здоров'я, ніж цукерки.



Пропонуйте альтернативу / Фото The Crossing​

Не давайте дитині даремних надій

У відповідь на прохання дитини батьки часто кажуть: "Не зараз". Якщо не зараз, то коли? Якщо ви не виконуєте своїх обіцянок, дитина може втратити до вас довіру. Обіцяючи щось, укажіть конкретний період, упродовж якого дитина отримає обіцяне.

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Давайте дитині вибір

Можливість вибору надихає дітей і переконує їх у тому, що їхня думка є цінною. Маючи вибір, діти не відчувають, що їх ігнорують. Наприклад, не дозволяючи дитині з'їсти цукерку, ви можете запитати в неї, що б вона хотіла натомість: яблуко, апельсин чи банан.