• Планировать прием пищи и закусок

Каждые 3 – 4 часа ребенку нужно есть, а именно полноценное питание 3 раза, 2 перекуса и много жидкости. Если заранее спланировать такой график, то питание ребенка будет сбалансированным, а малыш будет менее капризным.

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На прогулку можно взять с собой полезные перекусы: овощи, йогурты, а также не забыть о воде. Тогда не придется полагаться на фастфуд.

• Планировать меню ужина заранее

Если сложно планировать меню на неделю, то можно начать с 2 – 3 дней. Ужин обязательно должен быть сбалансированным:

Цельнозерновой хлеб, рис или макаронные изделия.

Фрукты или овощи.

Источник белка, например, нежирное мясо, сыр или бобы.



Сбалансированный ужин / Фото iStock

• Не комментировать пищевые привычки детей

Родителям следует стараться не комментировать, что и сколько едят дети. Стоит быть как можно больше нейтральными. Если будете постоянно им говорить "ешьте овощи", они будут только сопротивляться.

• Постепенно добавлять новые продукты

Часто дети страдают фобией новой пищи. Их вкусовые рецепторы должны иногда привыкать к аромату, прежде чем им понравится вкус.

• Сделать здоровую пищу интересной

Если дети не хотят есть овощи, можно попробовать поэкспериментировать с приправами и соусами. Например, добавить хумус или заправку на основе йогурта.

• Пусть дети также готовят еду

Если дети будут участвовать в выборе или приготовлении пищи, они будут больше интересоваться тем, что они создали. Можно сходить с ними в магазин и позволить самостоятельно выбирать продукты. Кроме этого, если они достаточно взрослые, позвольте им нарезать овощи и сделать салат.



Дети готовят с родителями / Фото First Discovery Children's Academy

• Уменьшить количество вредных продуктов

Не дети, а родители отвечают за продукты, которые попадают в дом. Сокращая количество нездоровой пищи, мама и папа мотивируют есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых и молочных продуктов.

• Умеренно позволять вкусности

Иногда стоит позволять детям конфеты, газировку и печенье. Попкорн в кино или мороженое с фруктами – это настоящее удовольствие, от которого не стоит отказываться. Если родители сбалансируют это с правильным выбором продуктов и физической активностью – детям не навредит.

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• Быть примером для подражания

Если родители постоянно сидят на диете или имеют непостоянные привычки в еде, дети вырастут и будут думать, что такое поведение является нормальным. Стоит больше доверять своему телу, которое сообщит, когда вы голодны и когда сыты. Тогда дети научатся делать то же самое.