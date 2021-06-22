• Кричать

Это один из самых популярных методов воспитания и наказания. Однако психологи утверждают, что это не только бесполезный, но и опасный подход. Находясь в состоянии страха и напряжения ребенок не понимает, что ему пытаются объяснить. Родителям лучше изменить крик на спокойное общение. Кроме того, важно объяснять ребенку его ошибки.

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• Говорить оскорбительные слова

Употребляя оскорбительные слова, чтобы заставить ребенка чувствовать себя виноватым, родители лишают его адекватной самооценки. Из-за этого малыш может вырасти обидчивым с постоянным чувством вины.



Говорить оскорбительные слова / Фото FirstCry Parenting

• Смеяться над ребенком

Маленькие дети не понимают сарказма или иронии, а дети старшего возраста воспринимают шутки "близко к сердцу". Таким образом родители лишают ребенка чувства собственного достоинства.

• Бить

Любая форма физического насилия – табу в воспитании. Если родители применяют физическое наказание к ребенку, то готовьтесь к тому, что он вырастет человеком с серьезными психическими травмами. Физическое насилие абсолютно недопустимо и не может быть частью воспитательного процесса.

• Игнорировать

Наказывая ребенка отстраненностью, родители рискуют навсегда разрушить доверительные отношения. Дети остро нуждаются в эмоциональной поддержке мамы и папы. Игнорируя малыша, они придают ему сильного психологического давление.



Игнорирование ребенка / Фото Shine365

• Угрожать

Если родители угрожают ребенку наказанием, они не только манипулируют, а запугивают его. Такой метод воспитания приводит к тому, что ребенок находится в постоянном страхе и стрессе.

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• Оскорблять

Это табу ничем не отличается от физического насилия, ведь словесное унижение наносит непоправимый вред психике ребенка. Откажитесь от ругательств, агрессии в словах, нецензурных и неуместных слов в присутствии малыша.