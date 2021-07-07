• Намагатися залучати дітей до складання сімейного меню та приготування їжі. Наприклад, ліпити разом вареники — цікаво та весело.

Важливо Як навчити дитину їсти корисну їжу: дієві поради від дієтолога та мами трійнят

• Проявляти винахідливість. Наприклад, запропонуйте дитині на сніданок замість каші — запіканку. Коли їжа свіжа та різноманітна, діти з'їдають більше.

• Подавати дітям їжу в привабливому вигляді. Наприклад, нарізані фігурними шматочками фрукти чи пюре у вигляді моря з котлетою чи мов кораблик.

• Домовлятися з малюком. Жодних інших порцій улюбленої їжі, наприклад, смаженої картоплі, поки діти не скуштують трохи гарбузової каші.

• Намагатися вмовити дитину скуштувати нову або корисну їжу, яку вона не дуже любить. Проте не варто наполягати, щоб дитина з’їла повністю все. Намагайтеся проявляти креатив: "А це капуста, така ж, як у відомому мультику. Не віриш? Скуштуй!".



Нагодувати дитину / Фото Shaw Academy

• Обмежте дитину в цукерках або зовсім викресліть із раціону. Замість солодощів можна пропонувати горіхи з медом, фрукти та сухофрукти. Крім того, можна перехитрити малюка: загорнути у яскравий папір або фантик від цукерки курагу та запропонувати замість солодощів. Так дитина зможе звикнути до такого харчування.

Цікаво Заборонені методи виховання: які дії батьків можуть негативно вплинути на дитину

Батькам потрібно пам'ятати, що потрібно спокійно ставитися до примх малюка в їжі та не перетворювати обідній стіл на поле бою. При цьому важливо пропонувати широкий асортимент смачних та корисних продуктів, аби у дитини розвивалися власні смаки та уподобання.