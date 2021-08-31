Физическая агрессия

Если ребенка кто-то обижает или он становится сердитым, у него может возникнуть желание нанести физический вред: толкнуть или ударить.

Интересно Какие действия родителей могут испортить отношения с детьми: 5 распространенных ошибок

Косвенная агрессия направлена ​​на неодушевленные предметы, например, хлопнуть дверью или швырнуть игрушку. Проявляется тогда, когда ребенок понимает, что бить человека нельзя. Тогда он пытается свою агрессию направить на что-то другое.

Почему это происходит

Если родители наказывают ребенка физически или между сверстников проявляется физическая агрессия. То есть кто-то показал, что так можно вести себя в стрессовой ситуации, поэтому малыш и повторяет такие действия.



Физическая агрессия между сверстниками / Фото Getty Images

Что делать родителям

Прямая и косвенная агрессия указывает, что ребенок злится и его что-то беспокоит. В таком случае родителям нужно не ругать малыша, а уделять больше времени разговорам о чувствах, о том, что огорчает и сердит. Возможно, ребенку трудно соответствовать ожиданиям родных или ему не хватает внимания, любви и нежности.

Вербальная агрессия

При этом типе агрессии ребенок выражает негативные чувства с помощью крика, визга или угроз.

Почему это происходит

Ребенок с таким типом агрессии часто неуверенный в себе и сомневается. Внутри него существует конфликт, который он не может правильно обнаружить.

Что делать родителям

Важно понять: почему ребенок это сказал, что побудило его. Выражайте чувства ребенка называя причину его негативных эмоций: "Ты так говоришь, потому что обиделся на меня за то, что я не купила тебе игрушку. Мне неприятно такое слышать".

Скрытая агрессия

В таком случае ребенок может терпеть и стараться не проявляет своих эмоций ни словами, ни действиями. Однако есть признаки, указывающие на скрытую агрессию:

Сны, в которых на родителей нападает зверь.

Ребенок может не рисовать того члена семьи, на которого обижается.

Будто нарочно ребенок не слышит и забывает о просьбе взрослого, хотя он на самом деле не слышит и забывает.

В песочнице ребенок может закапывать игрушки.



Ребенок не рисует кого-то из членов семьи / Фото Pinterest

Почему это происходит

Малыш боится что-то ответить или сделать, когда родители его ругают. Часто такое происходит, когда родные с ребенком слишком строгие или физически наказывают.

Что делать родителям

Проявлять больше внимания и любви к ребенку, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Наблюдать за его взаимодействием с другими, разговаривать о чувствах и эмоциях ребенка.

Аутоагрессия

Ребенок может начать наносить самому себе физический вред. Например, бьет, царапает, грызет ногти, негативно о себе высказывается.

Почему это происходит

Малышу не хватает смелости ответить обидчику, а негативные эмоции остаются. Поэтому он направляет их на себя, показывая, что он и сам себя накажет. Кроме того, часто у ребенка возникает ощущение, что он сделал что-то не так, значит, чтобы избежать наказания взрослых, у него включается аутоагрессия.

Читайте также Телефоны и планшеты без угрозы для здоровья: сколько времени дети могут проводить за гаджетами

Что делать родителям

Увидев соответствующее поведение ребенка, родителям следует сказать, что им больно на это смотреть и выходить из комнаты. Аутоагрессивные дети обычно очень послушные, они не любят огорчать родителей. Поэтому когда малыш прибежит к вам, целуйте его, обнимайте и демонстрируйте свою любовь. Именно любовь родителей и поддержка помогут ребенку избавиться аутоагрессии.