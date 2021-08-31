Фізична агресія

Якщо дитину хтось ображає чи вона стає сердитою, у неї може виникнути бажання завдати фізичної шкоди: штовхнути або вдарити.

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Непряма агресія спрямована на неживі предмети, наприклад, грюкнути дверима або жбурнути іграшку. Проявляється тоді, коли дитина розуміє, що бити людину не можна. Тоді вона намагається свою агресію спрямувати на щось інше.

Чому це відбувається

Якщо батьки карають дитину фізично чи між однолітків проявляється фізична агресія. Тобто хтось показав, що так можна поводить у стресовій ситуації, тому малюк й повторює такі дії.



Фізична агресія між однолітками / Фото Getty Images

Що робити батькам

Пряма та непряма агресія вказує, що дитина злиться та щось її турбує. В такому випадку батькам потрібно не сварити малюка, а приділяти більше часу розмовам про почуття, про те, що засмучує та сердить. Можливо, дитині важко відповідати очікуванням рідних або їй бракує уваги, любові та ніжності.

Вербальна агресія

При цьому типу агресії дитина висловлює негативні почуття за допомогою крику, вереску або погроз.

Чому це відбувається

Дитина з таким типом агресії часто невпевнена у собі та сумнівається. Усередині неї існує конфлікт, який вона не може правильно виявити.

Що робити батькам

Важливо зрозуміти: чому дитина це сказала, що спонукало її. Висловлюйте почуття дитини називаючи причину її негативних емоцій: "Ти так говориш, бо образився на мене через те, що я не купила тобі іграшку. Мені неприємно таке чути".

Прихована агресія

У такому випадку дитина може терпіти та намагатися не виявляє своїх емоцій ані словами, ані діями. Проте є ознаки, які вказують на приховану агресію:

Сни, у яких на батьків нападає звір.

Дитина може не малювати того члена родини, на якого ображається.

Ніби навмисне дитина не чує та забуває прохання дорослого, хоча вона насправді не чує та забуває.

У пісочниці дитина може закопувати іграшки.



Дитина не малює когось з членів родини / Фото Pinterest

Чому це відбувається

Малюк боїться щось відповісти чи зробити, коли батьки його сварять. Часто таке відбувається, коли рідні з дитиною занадто суворі або фізично карають.

Що робити батькам

Проявляти більше уваги та любові до дитини, аби вона почувалася у безпеці. Спостерігати за її взаємодією з іншими, розмовляти про почуття та емоції дитини.

Аутоагресія

Дитина може почати завдавати самій собі фізичної шкоди. Наприклад, б’є, дряпає, гризе нігті, негативно про себе висловлюється.

Чому це відбувається

Малюку бракує сміливості відповісти кривдникові, а негативні емоції залишаються. Тому він спрямовує їх на себе, показуючи, що він і сам себе покарає. Крім того, часто у дитини виникає відчуття, що вона вчинила щось не так, отже, щоб уникнути покарання дорослих, у неї вмикається аутоагресія.

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Що робити батькам

Побачивши відповідну поведінку дитину, батькам варто сказати, що їм боляче на це дивитися й виходити з кімнати. Аутоагресивні діти зазвичай дуже слухняні, вони не люблять засмучувати батьків. Тому коли малюк прибіжить до вас, цілуйте його, обіймайте та демонструйте свою любов. Саме любов батьків та підтримка допоможуть дитині позбутися аутоагресії.