Я не дам тебе умереть, – беременная женщина спасла девочек, которые едва не утонули из-за шторма

Беременная Алисса ДеВитт играла с детьми на мелководье озера во время штормового ветра. Женщина долго сомневалась идти ли, но потом решила, что плохие погодные условия не помешают детям, если она за ними будет следить. Это решение помогло спасти 4 девочек.

Пока дети играли возле берега, Алисса заметила группу девочек, которым на вид было не более 15 лет. "Я случайно подняла глаза и увидела, как одна из девочек машет руками мне. Я сразу поняла, что что-то не так", — вспомнила Алисса ДеВитт.

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Женщина вытащила своих детей на берег, приказав старшей дочери смотреть за младшим, а сама побежала на пирс. По дороге Алисса набрала службу спасения, выкрикивая просьбы о помощи и адрес пляжа. У нее не было времени убеждаться, что спасатели услышали сообщение, ведь рядом больше никого не было.

Когда женщина подошла к краю пирса, она легла на живот, несмотря на свой 5 месяц беременности. Тогда протянула руку в воду, пытаясь вытащить девочек обратно на пирс. Однако каждый раз, когда она была готова вытащить ребенка, появлялась большая волна, что сбивала их и почти стаскивала в воду саму Алисса.

Переломный момент произошел, когда одна маленькая девочка посмотрела на меня и сказала: "Я умру". Я подумала: "Я не дам тебе умереть, я вытащу тебя из этой воды, я обещаю",

– вспомнила Алисса.

Ей удалось вытащить из воды 3 девочек и тогда они вместе с беременной женщиной побежали к пляжу, где барахтался на волнах четвертый ребенок. Она смогла доплыть до берега, но не могла встать, ведь повредила ногу. Когда они вытащили девочку из воды, на пляж опустился спасательный вертолет и приехали полицейские машины.

После спасения Алиссе только хватило сил, чтобы проверить, что ее дочь и сын в безопасности сидят на пляже. Девочка, которой 6 лет, не давала 2-летнему брату броситься к маме на пирс, ведь мальчик очень сильно за нее боялся.

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Девочек и их спасительницу отвезли в больницу, где обнаружили, что никто не пострадал. Включая будущего малыша Алисса. У женщины только вспухло запястья, за которое хватались дети, пытаясь выбраться из воды.

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