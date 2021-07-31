Поки діти грали біля берега, Алісса помітила групу дівчат, яким на вигляд було не більше 15 років. "Я випадково підняла очі і побачила, як одна з дівчат махає руками до мене. Я відразу зрозуміла, що щось не так", – пригадала Алісса ДеВітт.

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Жінка витягла своїх дітей на берег, наказавши старшій доньці дивитися за молодшим, а сама побігла на пірс. По дорозі Алісса набрала службу порятунку, викрикуючи прохання про допомогу та адресу пляжу. У неї не було часу переконуватися, що рятувальники почули повідомлення, адже поруч більше нікого не було.

Коли жінка добігла до краю пірсу, вона лягла на живіт, попри свій 5 місяць вагітності. Тоді простягнула руку в воду, намагаючись витягнути дівчаток назад на пірс. Проте щоразу, коли вона була готова витягнути дитину, з'являлася велика хвиля, яка збивала їх і майже стягувала у воду саму Аліссу.

Переломний момент стався, коли одна маленька дівчинка подивилася на мене і сказала: "Я помру". Я подумала: "Я не дам тобі померти, я витягну тебе з цієї води, я обіцяю",

– пригадала Алісса.

Їй вдалося витягнути з води 3 дівчаток й тоді вони разом з вагітною жінкою побігли до пляжу, де борсалася на хвилях четверта дитина. Вона змогла доплисти до берега, але не могла встати, адже пошкодила ногу. Коли вони витягнули дівчинку з води, на пляж опустився рятувальний вертоліт та приїхали поліцейські машини.

Після порятунку Аліссі тільки вистачило сил, аби перевірити, що її донька та син в безпеці сидять на пляжі. Дівчинка, якій 6 років, не давала 2-річному братові кинутися до мами на пірс, адже хлопчик дуже сильно за неї боявся.

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Дівчаток та їх рятівницю відвезли в лікарню, де виявили, що ніхто не постраждав. Включаючи майбутнього малюка Аліссі. У жінки тільки спухло зап'ястя, за яке хапалися діти, намагаючись вибратися з води.

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